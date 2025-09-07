मौसम के तांडव के बाद बदरी-केदार धाम से गुड न्यूज, हेमकुंड में भी श्रद्धालुओं की भीड़

पांच दिन उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद अब राहत। बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की रौनक लौट आई है। वहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है।

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पांच दिनों तक रोकी गई बदरी-केदार यात्रा फिर शुरू हो गई। बदरीनाथ धाम में 1229 यात्री पहुंचे। 9027 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। वहीं हेमकंड यात्रा भी शुरू हो गई है। उधर गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू नहीं हो पाई है।

उत्तराखंड में बीते 5 दिन भारी बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन ने तबाही मचाई। भयावह हालातों के बाद अब राहत की खबर आई है। केदारनाथ में बीते पांच दिनों से पसरा सन्नाटा यात्रियों की आवाजाही से टूट गया। बड़ी संख्या में यात्रियों ने केदारनाथ धाम में जय बाबा केदार के जयघोषों के साथ दर्शन किए। बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा पांच दिनों के मौसम अलर्ट के चलते यात्रा पर रोक थी जबकि शनिवार को यात्रा पुन: सुचारु हो गई है। यात्रा शुरू होने से चहल-पहल बढ़ गई है।