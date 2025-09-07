Good News After Weather Havoc in uttarakhand Pilgrim Returns to Badrinath Kedarnath Hemkund Also Crowded मौसम के तांडव के बाद बदरी-केदार धाम से गुड न्यूज, हेमकुंड में भी श्रद्धालुओं की भीड़, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Good News After Weather Havoc in uttarakhand Pilgrim Returns to Badrinath Kedarnath Hemkund Also Crowded

मौसम के तांडव के बाद बदरी-केदार धाम से गुड न्यूज, हेमकुंड में भी श्रद्धालुओं की भीड़

पांच दिन उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद अब राहत। बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की रौनक लौट आई है। वहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है।

Gaurav Kala देहरादून/रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी, हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:28 PM
share Share
Follow Us on
मौसम के तांडव के बाद बदरी-केदार धाम से गुड न्यूज, हेमकुंड में भी श्रद्धालुओं की भीड़

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पांच दिनों तक रोकी गई बदरी-केदार यात्रा फिर शुरू हो गई। बदरीनाथ धाम में 1229 यात्री पहुंचे। 9027 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। वहीं हेमकंड यात्रा भी शुरू हो गई है। उधर गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू नहीं हो पाई है।

उत्तराखंड में बीते 5 दिन भारी बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन ने तबाही मचाई। भयावह हालातों के बाद अब राहत की खबर आई है। केदारनाथ में बीते पांच दिनों से पसरा सन्नाटा यात्रियों की आवाजाही से टूट गया। बड़ी संख्या में यात्रियों ने केदारनाथ धाम में जय बाबा केदार के जयघोषों के साथ दर्शन किए। बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें:केदारनाथ मंदिर के ऊपर चोराबाड़ी में हिमस्खलन, 2013 में यहीं टूटी थी झील

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा पांच दिनों के मौसम अलर्ट के चलते यात्रा पर रोक थी जबकि शनिवार को यात्रा पुन: सुचारु हो गई है। यात्रा शुरू होने से चहल-पहल बढ़ गई है।

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम आवाजाही के लिए बंद

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को हेल्गुगाड़ में मलबा आने से दिनभर आवाजाही के लिए बंद रहा। यहां बीआरओ की जेसीबी मशीन और मजदूर मार्ग को खोलने में जुटे हैं। वहीं जंगलचट्टी, बनास, नारदचट्टी में यमुनोत्री मार्ग बाधित है।

Kedarnath Temple Weather News Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।