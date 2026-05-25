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गोवा के सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना सलमान, अमीरों का करता शिकार; कहानी पूरी फिल्मी

Gaurav Kala देहरादन
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गोवा के सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना सलमान खान तीन साल देहरादून से दबोचा गया। वह अमीरों का शिकार करता था। लड़की जब पीड़ित के साथ होटल में रहती। होटल में रेड मारते और मोटी रकम वसूलते।

गोवा के सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना सलमान, अमीरों का करता शिकार; कहानी पूरी फिल्मी

उत्तराखंड एसटीएफ और गोवा पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के सरगना सलमान खान को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। वह तीन वर्ष से फरार चल रहा था। उत्तराखंड एसटीएफ और गोवा पुलिस ने मास्टरमाइंड और देहरादून निवासी सलमान खान से कई अहम तथ्य जुटाए हैं। इस मामले में जल्दी ही कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दून के माजरा निवासी सलमान खान, गोवा के मापुसा थाना क्षेत्र में दर्ज सेक्सटॉर्शन के मुकदमे में फरार चल रहा था। उसे शनिवार को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस ने पूर्व में भी सलमान के देहरादून स्थित घर पर दबिश दी थी, पर तब वह हाथ नहीं लगा था।

सिंह ने बताया-आरोपी सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना है। सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी इमाद निवासी बेहट, सहारनपुर, निवेदिता शर्मा निवासी कालका, दिल्ली, फैजान फरजान, मो. आयान, मोहम्मद वसीद, यासर, राज चौधरी व हरिद्वार निवासी भुवन अरोड़ा के साथ सेक्सटॉर्शन गैंग बनाया और कई लोगों को लूटा। गैंग लड़कियों के जरिए अमीर कारोबारियों को जाल में फंसाता था।

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अश्लील वीडियो और फंसाने की धमी

उसके बाद अश्लील वीडियो और अन्य मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। इस गैंग ने मुंबई के एक कारोबारी को गोवा में किराये की विला में बुलाया था। यहां सलमान, दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर साथियों के साथ घुसा और कारोबारी को बंधक बनाकर मारपीट की। उससे करोड़ों ऐंठ लिए।

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सोशल मीडिया के जरिए कारोबारियों से संपर्क

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों ने गोवा में एक विला किराए पर लेकर वहां कारोबारी को बुलाया था। महिला साथी के जरिए उसे फंसाने के बाद गैंग के सदस्य फर्जी पहचान पत्र दिखाकर अंदर घुसे और कारोबारी को बंधक बनाकर मारपीट की। पीड़ित से करोड़ों रुपये ऐंठे गए थे। उन्होंने बताया कि मामले में पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सलमान को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए गोवा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। एसटीएफ जांच में सामने आया कि गैंग पहले सोशल मीडिया के जरिए अमीर कारोबारियों से संपर्क करता था। इसके बाद महिला सदस्य उन्हें मिलने के बहाने बुलाती थीं।

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कहानी पूरी फिल्मी

योजनाबद्ध तरीके से होटल या विला में छिपे कैमरे लगाए जाते थे। फिर आरोपी खुद को नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बताकर छापा मारते और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते थे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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