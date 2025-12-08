गोवा नाइट क्लब में शेफ था मनीष, परिवार का इकलौता सहारा; उत्तराखंड के 5 जिंदा जले

संक्षेप: Goa Club Fire: गोवा नाइट क्लब में कुल 25 लोग जिंदा जल गए। इनमें उत्तराखंड से मनीष समेत कुल पांच लोग भी थे। मनीष नाइट क्लब में शेफ था और परिवार का इकलौता सहारा। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

Goa Club Fire: गोवा के नाइट क्लब में लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली। जान बचाने के लिए वे लोग क्लब के किचन की ओर भागे थे, लेकिन वहीं फंसे रह गए और जिंदा नहीं लौट सके। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने ऐक्शन लेते हुए तीन अधिकारी निलंबित किए हैं, साथ ही सभी क्लबों में जांच के आदेश दिए। गोवा नाइट क्लब में जान गंवाने वालों में उत्तराखंड के 5 युवा भी थे। इनमें एक मनीष उस क्लब में शेफ का काम करता था और परिवार का इकलौता सहारा। उसकी मौत की खबर ने परिवार को तोड़ दिया है।

गोवा नाइट क्लब हादसे में बाराकोट नेत्र सलान के मनीष समेत उत्तराखंड के पांच युवाओं की जान चली गई। यह सभी गोवा नाइट क्लब के स्टाफ में शामिल थे। विधायक खुशाल अधिकारी ने युवक की मौत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग उठाई है।

विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने बताया कि नेत्र सलान का 22 वर्षीय युवक मनीष सिंह महर पुत्र कृष्ण सिंह महर गोवा में एक नाइट क्लब में शेफ का काम करता था। विधायक ने बताया कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है।