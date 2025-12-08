Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Goa Fire Latest manish including five burnt alive in goa night club fire
गोवा नाइट क्लब में शेफ था मनीष, परिवार का इकलौता सहारा; उत्तराखंड के 5 जिंदा जले

गोवा नाइट क्लब में शेफ था मनीष, परिवार का इकलौता सहारा; उत्तराखंड के 5 जिंदा जले

संक्षेप:

Goa Club Fire: गोवा नाइट क्लब में कुल 25 लोग जिंदा जल गए। इनमें उत्तराखंड से मनीष समेत कुल पांच लोग भी थे। मनीष नाइट क्लब में शेफ था और परिवार का इकलौता सहारा। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

Dec 08, 2025 11:30 am ISTGaurav Kala लोहाघाट/देहरादून
Goa Club Fire: गोवा के नाइट क्लब में लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली। जान बचाने के लिए वे लोग क्लब के किचन की ओर भागे थे, लेकिन वहीं फंसे रह गए और जिंदा नहीं लौट सके। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने ऐक्शन लेते हुए तीन अधिकारी निलंबित किए हैं, साथ ही सभी क्लबों में जांच के आदेश दिए। गोवा नाइट क्लब में जान गंवाने वालों में उत्तराखंड के 5 युवा भी थे। इनमें एक मनीष उस क्लब में शेफ का काम करता था और परिवार का इकलौता सहारा। उसकी मौत की खबर ने परिवार को तोड़ दिया है।

गोवा नाइट क्लब हादसे में बाराकोट नेत्र सलान के मनीष समेत उत्तराखंड के पांच युवाओं की जान चली गई। यह सभी गोवा नाइट क्लब के स्टाफ में शामिल थे। विधायक खुशाल अधिकारी ने युवक की मौत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग उठाई है।

विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने बताया कि नेत्र सलान का 22 वर्षीय युवक मनीष सिंह महर पुत्र कृष्ण सिंह महर गोवा में एक नाइट क्लब में शेफ का काम करता था। विधायक ने बताया कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है।

विधायक ने गोवा और उत्तराखंड सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वही जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी ने बताया कि मृतक के शव को सोमवार को गोवा से लाया जाएगा। इसके लिए उनकी डीएम से वार्ता हुई है।

गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
