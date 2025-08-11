ग्लेशियर था इस त्रासदी का विलेन! धराली आ रहे एक्सपर्ट्स की स्टडी बताएगी वजह
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि एनजीआरआई के वैज्ञानिकों का दल आपदाग्रस्त धराली की पूरी भौगोलिक स्थिति को देखेगा। खासकर धराली के ऊपर स्थित ग्लेशियर,नीचे घाटी और मलबे के नीचे के हालातों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) के वैज्ञानिक उत्तरकाशी के धराली के ऊपर स्थित ग्लेशियर का अध्ययन करेंगे। वहीं, धराली में मलबे के नीचे की भौगोलिक दशाओं पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। चार वैज्ञानिकों का एक दल रविवार को देहरादून से उत्तरकाशी पहुंच गया है।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि एनजीआरआई के वैज्ञानिकों का दल आपदाग्रस्त धराली की पूरी भौगोलिक स्थिति को देखेगा। खासकर धराली के ऊपर स्थित ग्लेशियर,नीचे घाटी और मलबे के नीचे के हालातों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अध्ययन से धराली में हुई त्रासदी के कारणों की सटीक जानकारी मिल पाएगी।
देहरादून से आर्मी उपकरणों के साथ दो ड्रोन,ऑपरेटर भी उत्तरकाशी भेजे गए हैं। इसके अलावा शनिवार को एक आयरन फोल्डिंग ब्रिज भी उत्तरकाशी भेजा गया था। देहरादून से चार हजार के करीब खाने के पैकेट और अन्य राहत सामग्री उत्तरकाशी भेजी गई है।
उधर,जिलाधिकारी प्रशांत आर्य रविवार को 6 दिन के कैंप के बाद हर्षिल-धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र से जनपद मुख्यालय पहुंचे। जहां डीएम ने आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।