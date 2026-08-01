छेड़खानी के बाद शेरनी बनीं उत्तराखंड की बेटियां, मनचलों का मुंह काला कर सिखाया जोरदार सबक; VIDEO वायरल
लोगों की भीड़ देख भाग रहे युवकों को दबोचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने युवतियों के साथ मिलकर दोनों की जमकर धुनाई लगा दी और पुलिस को खबर कर दी। इस दौरान उन्होंने आरोपी युवकों के मुंह पर कालिख भी पोत दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि छेड़छाड़ करने वाले युवक क्षेत्र में स्थित किसी वेलनेस सेंटर में आए थे।
उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक में कुछ बेटियों ने दो मनचलों को ऐसा सबक सिखाया कि वो अगली बार ऐसी कोई हरकत करने से पहले हजार बार सोचेंगे। दरअसल कार सवार इन युवकों ने सतौली गांव से गुजरते वक्त रास्ते में मिली युवतियों के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद गांव की चार बेटियां शेरनी बन गईं और दोनों युवकों पर टूट पड़ीं।
इन युवतियों ने ना केवल दोनों मनचलों की बुरी तरह जूते-चप्पलों से पीटा, बल्कि उनके मुंह पर कालिख भी पोत दी साथ ही लोगों के साथ मिलकर जलन वाला बिच्छू घास भी लगा दिया। युवकों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बेटियां निडर होकर युवकों को सबक सिखाती नजर आ रही हैं। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
पड़ोसी प्रदेश से आए थे आरोपी युवक
यह घटना शुक्रवार को हुई और दोनों आरोपी युवक मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर युवक अराजकता पर उतारू हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी धुनाई लगा दी। इस दौरान गांव की युवतियों और अन्य लोगों ने दोनों युवकों के मुंह पर कालिख पोतकर उन्हें बिच्छू लगा दिया। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और उनकी कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों को रातभर चौकी में ही बैठाकर रखा।
गांव से गुजरते वक्त लड़कियों से की छेड़छाड़
ग्रामीणों ने बताया कि कार में सवार युवकों ने क्षेत्र में पहुंचते ही वहां से गुजर रही युवतियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी और वे उन पर फब्तियां कसने लगे। इस दौरान जब युवतियों ने उनका विरोध किया तो वे और बदतमीजी करने लगे। जिसके बाद गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान मीरा भंडारी को इस बात की सूचना दे दी। लोगों को जमा होते देख कार सवार युवकों ने भागने की कोशिश की।
युवतियों से कहा था तुम्हारे बॉडीगार्ड बन जाएंगे
आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मजदूरी के सिलसिले में सतौली आए थे। इस दौरान उन्होंने ना केवल स्थानीय लड़कियों पर फब्तियां कसते हुए उनसे छेड़खानी की बल्कि इस दौरान उनका बॉडीगार्ड बनने के लिए भी कहा। इसी बीच दो युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। फिर गुस्साए ग्रामीणों ने युवतियों के साथ मिलकर दोनों की जमकर धुनाई लगा दी और पुलिस को खबर कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छेड़छाड़ के आरोपी क्षेत्र में स्थित किसी वेलनेस सेंटर में काम करने आए थे।
ग्राम प्रधान मीरा से मिली सूचना पर चौकी प्रभारी खैरना सतीश उपाध्याय भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवकों के हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि दोनों युवकों को हिरासत में लेने के साथ ही कार को कब्जे में ले लिया गया है। मेडिकल जांच व तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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