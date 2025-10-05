होटल में मिस ऋषिकेश का ऑडिशन दे रही थीं लड़कियां, हिंदू संगठनों की 'रेड'; जमकर बवाल

बताया जा रहा है कि लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस में मिस ऋषिकेश का ऑडिशन देने पहुंची थी। तभी वहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आ धमके। उनकी लड़कियों से तीखी बहस हुई।

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक होटल में आयोजित फैशन शो ऑडिशन के दौरान विवाद की घटना सामने आई है। हिंदू संगठन हिंदू रक्षा संगठन के सदस्यों ने कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद मॉडल और संगठन के सदस्य के बीच तीखी बहस हो गई। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ऑडिशन में कुछ मॉडल वेस्टर्न आउटफिट में रैंप वॉक कर रही थीं और अपनी प्रतिभा दिखा रही थीं। इसी दौरान हिंदू रक्षा संगठन के सदस्य पहुंचे और कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है और इसे रोकना चाहिए।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉडल ने संगठन के सदस्य से कहा, “आप किसी के शो को इस तरह रोकने के अधिकारी नहीं हैं। पहले सिगरेट और शराब की दुकानों को बंद कराओ।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता की अनुमति से कार्यक्रम में भाग लिया है। संगठन का सदस्य बैठी हुई मॉडल्स से ऑडिशन बंद करने और घर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन लड़कियों ने उसकी नहीं सुनी और कार्यक्रम जारी रखने पर जोर दिया।

मॉडल ने साफ कहा, “आप किसी का जुनून नहीं तोड़ सकते।” इसके जवाब में सदस्य ने कहा, “यह हमारी संस्कृति नहीं है। छोटे कपड़े पहनना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।” जिस पर मॉडल ने जवाब दिया, “आप कौन होते हैं ये कहने वाले?” आयोजकों ने भी कहा कि मॉडल्स और उनके माता-पिता को इस कार्यक्रम में कोई समस्या नहीं है, तो फिर कोई इसे रोकने का अधिकार नहीं रखता।