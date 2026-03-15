प्रेमी की शादी रुकवाकर प्रेमिका ने पुलिस बुलवाई, थाने में पंचायत के बाद लेने पड़े सात फेरे
गदरपुर में शादी समारोह के बीच तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर शादी रुकवा दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाने में पंचायत हुई और फिर समझौते के बाद थाने में ही जोड़े को सात फेरे लेने पड़े।
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी की शादी रुकवा दी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और आखिरकार थाने में ही समझौते के बाद दूल्हा-दुल्हन को सात फेरे लेने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम के चलते शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और देर तक हंगामा होता रहा।
जानकारी के अनुसार काशीपुर क्षेत्र की एक युवती की शादी गदरपुर नगर स्थित एक मैरिज हॉल में तय थी। तय कार्यक्रम के अनुसार बारात धूमधाम के साथ मैरिज हॉल पहुंची और शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान अचानक एक युवती मैरिज हॉल में पहुंच गई और उसने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए शादी का विरोध शुरू कर दिया। युवती ने आरोप लगाया कि उसका दूल्हे के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध है और उसे धोखा देकर दूसरी शादी की जा रही है।
शादी समारोह में प्रेमिका को देख प्रेमी के होश उड़े
युवती के हंगामे के बाद शादी समारोह में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। दूल्हा-दुल्हन के परिजनों के बीच बहस होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही गदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों पक्षों को थाने ले गई। थाने में दोनों परिवारों और संबंधित पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत और पंचायत चली। बताया जा रहा है कि युवती ने पुलिस के सामने भी दूल्हे के साथ अपने प्रेम संबंधों का दावा किया और शादी रोकने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने सभी पक्षों को समझाने का प्रयास किया।
थाने में पंचायत हुई, फिर सात फेरे
काफी देर तक चली बातचीत और समझौते के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन को दोबारा विवाह की रस्में पूरी करने के लिए कहा गया और शादी की प्रक्रिया फिर से शुरू कराई गई। बताया जा रहा है कि थाने में ही रस्में पूरी कराई गईं, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शादी समारोह के दौरान हंगामे और पुलिस की मौजूदगी को देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।
वहीं गदरपुर थाने के एसआई मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में युवती की ओर से कोई लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में इस अनोखी शादी की चर्चा जोरों पर है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।