लव, धर्मांतरण और 8 महीने कैद; सोहेल संग निकली उत्तराखंड की युवती बिजनौर में बदहवाश मिली, आपबीती
आठ महीने पहले सोहेल से संग निकली उत्तराखंड की युवती बिजनौर के एक बंद कमरे से बदहवाश हालात में मिली। उसने पुलिस को बताया कि धर्मांतरण का प्रयास हुआ। 8 महीने बंद कमरे की कैद और रेप-शारिरिक शोषण चलता रहा।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में खैरना गरमपानी क्षेत्र से लापता 19 साल की युवती को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बरामद कर लिया है। आरोपी सोहेल विशेष समुदाय का है। उसे दिल्ली-बिजनौर के बीच से गिरफ्तार किया गया। युवती की ओर से दिए गए बयान में उसने कहा है कि आरोपी युवक उसे शादी का वादा कर अपने साथ लेकर गया था। बिजनौर में युवक के घर वालों ने इसपर आपत्ति जताई। जिसके बाद युवक उसके साथ बिजनौर में ही किराए के कमरे में रहने लगा। बयान के आधार पुलिस आरोपी युवक पर दुष्कर्म, बंधक बनाने और शारीरिक शोषण करने संबंधी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ में युवती ने कई राज खोले हैं।
बीते शनिवार को खैरना निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर सौंपकर उसकी बेटी के लापता होने की जानकारी दी थी। आरोप लगाया था कि बाजार क्षेत्र में ही बारबर की दुकान में काम करने वाला विशेष समुदाय का एक युवक उसकी बेटी को अपने साथ बिजनौर ले गया है। तहरीर में बताया गया था कि उसकी बेटी घर वापस आना चाह रही है, लेकिन आरोपी युवक उसे वापस नहीं आने दे रहा है।
धर्मपरिवर्तन का आरोप
परिजनों ने युवक पर युवती पर जबरन धर्म परिर्वतन करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक पर बीएनएस की धारा 140 (3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर दो टीमें बिजनौर और दिल्ली रवाना कर दी थी। भवाली कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि आरोपी युवक सोहेल के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने और शारीरिक शोषण के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया है। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोतवाल को कार्रवाई को कहा है।
तीन नहीं आठ माह से लापता थी युवती
युवती के बयान से ये भी खुलासा हुआ है, कि वो करीब आठ माह पूर्व युवक के साथ घर से चली गई थी। जबकि, बीते शनिवार को परिजनों की ओर से दी गई तहरीर में युवती के तीन महीने से घर से लापता होने की बात कही गई थी। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार ने आठ महीने तक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई।
पुलिस टीम सम्मानित
आरोपी को गिरफ्तार करने और युवती को बरामद करने पर पुलिस टीम को भाजपा महिला मोर्चा की निवर्तमान प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का सत्यापन के अलावा इन लोगों का रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
