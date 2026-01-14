इंस्टाग्राम पर दोस्त की हरकत से बौखलाई छात्रा ने कराया झूठा रेप केस, कोर्ट में सच कबूला

संक्षेप: पीड़िता ने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी थी, जिससे नाराज होकर उसने यह रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 10 दिसंबर 2022 को छात्रा ने दोस्त तनवीर अहमद पर दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी देने का केस दर्ज कराया था।

इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड किए जाने से नाराज एक नर्सिंग छात्रा ने गुस्से और लोगों के बहकावे में आकर अपने ही दोस्त पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन अदालत में सच्चाई सामने आ गई। ट्रायल के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कि आरोपी उसका पुराना दोस्त था और आरोप उसने आवेश में लगाए थे। बयानों में विरोधाभास और ठोस सबूतों के अभाव को देखते हुए पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामले के अनुसार, छात्रा ने 10 दिसंबर 2022 को अपने दोस्त तनवीर अहमद के खिलाफ दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और करीब चार माह बाद, 3 अप्रैल 2023 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद मामला ट्रायल के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट में सच कबूला न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पूर्व बयानों से मुकर गई। उसने अदालत को बताया कि वह आरोपी तनवीर अहमद को पहले से जानती थी और दोनों के बीच पिछले दो-तीन वर्षों से दोस्ती थी। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी द्वारा उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने से वह नाराज हो गई थी और इसी गुस्से में उसने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।