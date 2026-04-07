स्कूल में भटकती आत्मा की शांति के लिए ‘भूत मंदिर’ बनवाया; चोरी-छिपे बलि भी दी
कौसानी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में भटकती आत्मा की शांति के लिए भूत मंदिर का निर्माण किया गया। निर्माण के लिए बच्चों से ही पैसे वसूले गए। मामले में अब जांच के आदेश हुए हैं।
उत्तराखंड के बागेश्वर में कौसानी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल में कथित रूप से ‘भूत मंदिर’ के निर्माण पर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने संज्ञान लिया है। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्वयं विद्यालय जाकर जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आरोप है कि 35 साल पुरानी आत्मा का डर दिखाकर स्कूल में भूत मंदिर बनवाया। इसके लिए बच्चों से ही वसूली की गई।
कौसानी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में एक छोटे से मंदिरनुमा ढांचे का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण के लिए बच्चों से 100-100 रुपये वसूलने का आरोप है। बच्चों से करीब 21,800 रुपये एकत्र किए गए। लोगों के बीच धारणा है कि 35 साल पहले स्कूल परिसर में एक नेपाली मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बाद से बच्चे डर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसी डर को दूर करने के लिए मान्यताओं के अनुसार भूत के मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि कई लोग इसे अंधविश्वास और भ्रम मानते हैं।
डीएम ने जांच के आदेश दिए
जिलाधिकारी ने सोमवार को कहा कि विद्यालय जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं न केवल बच्चों की पढ़ाई पर असर डालती है, बल्कि सामाजिक माहौल को भी प्रभावित करती है। उन्होंने बागेश्वर के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण की वस्तुस्थिति की जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की अफवाहों को तुरंत रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।
क्या है भूत के मंदिर का मामला
अभिभावक संघ के अध्यक्ष चंदन भंडारी का कहना है कि 35 साल पहले स्कूल के पास एक नेपाली मजदूर की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से बच्चों में डर का माहौल रहता है। दावा है कि लोग ने चोरी-छिपे वहां बलि देनी शुरू कर दी थी। अभिभावक संघ ने बैठक के बाद मंदिर निर्माण किया गया। अभिभावक संघ अध्यक्ष का दावा है कि इससे बच्चों की सुरक्षा हो रही है। जो राशि बच्चों ली गई, उससे मंदिर निर्माण और पूजा की गई। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक नेपाली मजदूर का ‘भूत’ लोगों को परेशान कर रहा था। जबकि कुछ लोग इस बात को भ्रामक और असत्य मानते हैं।
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