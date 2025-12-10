Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़gaziabad family return from uttarakhand Car Falls into Gorge many killed
उत्तराखंड से गाजियाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, बच्ची समेत दो की मौत

उत्तराखंड से गाजियाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, बच्ची समेत दो की मौत

संक्षेप:

घटना मंगलवार देर रात की है। गाजियाबाद का परिवार उत्तराखंड के मुक्तेश्वर से घर लौट रहा था। कार में आठ लोग सवार थे। कार गहरी खाई में गिर गई। जिसमें बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई।

Dec 10, 2025 10:09 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, मुक्तेश्वर
share

उत्तराखंड के मुक्तेश्वर से गाजियाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार रामगढ़ में अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, वाहन में कुल आठ लोग सवार थे।

जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात 11:46 बजे 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को खाई से बाहर निकाला। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लाया गया, जिनमें से छह को हल्द्वानी एसटीएच रेफर किया गया।

हादसे में मृतकों की पहचान सचिन (32) पुत्र विजेंद्र चौधरी और लक्षी (12) पुत्री विकास, दोनों निवासी शिवपुरी सेक्टर-9 न्यू विजय नगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने परिवारों को हादसे की सूचना दे दी है। मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कम्बोज ने बताया कि सभी पर्यटक मुक्तेश्वर घूमने आए थे और रात में गाजियाबाद लौट रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

