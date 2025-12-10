उत्तराखंड से गाजियाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, बच्ची समेत दो की मौत
घटना मंगलवार देर रात की है। गाजियाबाद का परिवार उत्तराखंड के मुक्तेश्वर से घर लौट रहा था। कार में आठ लोग सवार थे। कार गहरी खाई में गिर गई। जिसमें बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई।
उत्तराखंड के मुक्तेश्वर से गाजियाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार रामगढ़ में अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, वाहन में कुल आठ लोग सवार थे।
जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात 11:46 बजे 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को खाई से बाहर निकाला। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लाया गया, जिनमें से छह को हल्द्वानी एसटीएच रेफर किया गया।
हादसे में मृतकों की पहचान सचिन (32) पुत्र विजेंद्र चौधरी और लक्षी (12) पुत्री विकास, दोनों निवासी शिवपुरी सेक्टर-9 न्यू विजय नगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने परिवारों को हादसे की सूचना दे दी है। मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कम्बोज ने बताया कि सभी पर्यटक मुक्तेश्वर घूमने आए थे और रात में गाजियाबाद लौट रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।