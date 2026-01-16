गढ़वाली फिल्म ‘बिरणी आंखी’ 'वीडियोज अलार्म' ओटीटी पर हुई रिलीज

संक्षेप: गढवाली फिल्म 'बिरणी आंखी' रिलीज हो गई है। फिल्म को ओटीटी प्लैटफॉर्म 'वीडियोज अलार्म' पर रिलीज किया गया है। बिरणी आंखी, गढवाली फिल्म का पोस्टर टीजर सॉन्ग कोटद्वार में 03 जनवरी को रिलीज हुआ था और आज ये फिल्म स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है।

गढवाली फिल्म 'बिरणी आंखी' रिलीज हो गई है। फिल्म को ओटीटी प्लैटफॉर्म 'वीडियोज अलार्म' पर रिलीज किया गया है। बिरणी आंखी, गढवाली फिल्म का पोस्टर टीजर सॉन्ग कोटद्वार में 03 जनवरी को रिलीज हुआ था और आज ये फिल्म स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म के निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी हैं। वहीं मुख्य कलाकारों में कोटद्वार के सूरज कोटनाला, शिवानी भटट, अंशूल भारद्वाज ने अपने अभिनय से सबको आकर्षित किया है।

फिल्म के निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी ने 'बिरणी आंखी' फिल्म में अपने अनुभव और कौशल से एक ऐसी कहानी परदे पर उकेरी है, जो दिल को छू लेने वाली है। फिल्म में मुख्य कलाकारों सूरज कोटनाला, शिवानी भटट, अंशूल भारद्वाज ने अपने अपने किरदार को एक जोरदार तरीके से पेश किया हैं जो की फिल्म में दिखाई दे रहा हैं। इस फिल्म की शूटिंग कोटद्वार के निकट के क्षेत्रों के साथ ही दुगड्डा, लैंसडाउन, आमसौड, फतेहपुर और दिल्ली में की गई है।