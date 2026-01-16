Hindustan Hindi News
गढ़वाली फिल्म ‘बिरणी आंखी’ 'वीडियोज अलार्म' ओटीटी पर हुई रिलीज

संक्षेप:

गढवाली फिल्म 'बिरणी आंखी' रिलीज हो गई है। फिल्म को ओटीटी प्लैटफॉर्म 'वीडियोज अलार्म' पर रिलीज किया गया है। बिरणी आंखी, गढवाली फिल्म का पोस्टर टीजर सॉन्ग कोटद्वार में 03 जनवरी को रिलीज हुआ था और आज ये फिल्म स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है।

Jan 16, 2026 05:07 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
गढवाली फिल्म 'बिरणी आंखी' रिलीज हो गई है। फिल्म को ओटीटी प्लैटफॉर्म 'वीडियोज अलार्म' पर रिलीज किया गया है। बिरणी आंखी, गढवाली फिल्म का पोस्टर टीजर सॉन्ग कोटद्वार में 03 जनवरी को रिलीज हुआ था और आज ये फिल्म स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म के निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी हैं। वहीं मुख्य कलाकारों में कोटद्वार के सूरज कोटनाला, शिवानी भटट, अंशूल भारद्वाज ने अपने अभिनय से सबको आकर्षित किया है।

फिल्म के निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी ने 'बिरणी आंखी' फिल्म में अपने अनुभव और कौशल से एक ऐसी कहानी परदे पर उकेरी है, जो दिल को छू लेने वाली है। फिल्म में मुख्य कलाकारों सूरज कोटनाला, शिवानी भटट, अंशूल भारद्वाज ने अपने अपने किरदार को एक जोरदार तरीके से पेश किया हैं जो की फिल्म में दिखाई दे रहा हैं। इस फिल्म की शूटिंग कोटद्वार के निकट के क्षेत्रों के साथ ही दुगड्डा, लैंसडाउन, आमसौड, फतेहपुर और दिल्ली में की गई है।

फिल्म 'बिरणी आंखी' पहाड़ की जिंदगी, रिश्तों की गहराई और मानवीय संवेदनाओं को बेहद सशक्त तरीके से प्रस्तुत करती है। कहानी आम पहाड़ी लोगों के संघर्ष, प्रेम और आत्मसम्मान को दर्शाती है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम है। फिल्म “बिरणी आंखी” अब “वीडियोज अलार्म” ऐप और पर उपलब्ध है। फिल्म से जुड़े कलाकारों और टीम को उम्मीद है कि दर्शकों का प्यार और समर्थन उत्तराखंडी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
