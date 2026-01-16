गढ़वाली फिल्म ‘बिरणी आंखी’ 'वीडियोज अलार्म' ओटीटी पर हुई रिलीज
गढवाली फिल्म 'बिरणी आंखी' रिलीज हो गई है। फिल्म को ओटीटी प्लैटफॉर्म 'वीडियोज अलार्म' पर रिलीज किया गया है। बिरणी आंखी, गढवाली फिल्म का पोस्टर टीजर सॉन्ग कोटद्वार में 03 जनवरी को रिलीज हुआ था और आज ये फिल्म स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है।
फिल्म के निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी ने 'बिरणी आंखी' फिल्म में अपने अनुभव और कौशल से एक ऐसी कहानी परदे पर उकेरी है, जो दिल को छू लेने वाली है। फिल्म में मुख्य कलाकारों सूरज कोटनाला, शिवानी भटट, अंशूल भारद्वाज ने अपने अपने किरदार को एक जोरदार तरीके से पेश किया हैं जो की फिल्म में दिखाई दे रहा हैं। इस फिल्म की शूटिंग कोटद्वार के निकट के क्षेत्रों के साथ ही दुगड्डा, लैंसडाउन, आमसौड, फतेहपुर और दिल्ली में की गई है।
फिल्म 'बिरणी आंखी' पहाड़ की जिंदगी, रिश्तों की गहराई और मानवीय संवेदनाओं को बेहद सशक्त तरीके से प्रस्तुत करती है। कहानी आम पहाड़ी लोगों के संघर्ष, प्रेम और आत्मसम्मान को दर्शाती है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम है। फिल्म “बिरणी आंखी” अब “वीडियोज अलार्म” ऐप और पर उपलब्ध है। फिल्म से जुड़े कलाकारों और टीम को उम्मीद है कि दर्शकों का प्यार और समर्थन उत्तराखंडी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
