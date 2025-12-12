हिमालय में 800 साल पहले आया था भूकंप, 7 से ज्यादा तीव्रता ने मचाई थी भारी तबाही

वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान में ल्यूमिनिसेंस डेटिंग और इस पर हो रहे शोध को लेकर आयोजित तीन दिनी राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्रो.सिंघवी ने कहा कि करीब आठ सौ साल पहले आया भूकंप सात से अधिक तीव्रता का था लेकिन उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी न के बराबर थी। इस भूकंप से बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ और फ्लड आया। उत्तराखंड में 1503 और 1802 के दो बड़े भूकंप दर्ज हैं। वैज्ञानिक मिट्टी के नमूनों को ल्यूमिनिसेंस डेटिंग से इस विषय पर और भी गहनता से पड़ताल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भू-गर्भीय इतिहास की पड़ताल सटीकता के साथ करने के लिए ल्यूमिनिसेंस डेटिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। मिट्टी में अनेक तत्व होते हैं जो ल्यूमिनिसेंस डेटिंग में काम आते हैं। उत्तराखंड में हिमालय की उत्पत्ति, उसके अलग अलग काल खंड, नदियों के प्रवाह तंत्र और विभिन्न तरह के भूगर्मीय फॉल्ट के महीन तथ्यों को जानने के लिए इस विधि का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। पुरातत्व विज्ञान में भी इस डेटिंग का इस्तेमाल सही उम्र निकालने में किया जाता है। यही नहीं ल्यूमिनिसेंस सिग्नलों से धरती की ऊपरी सतह की आयु के चालीस लाख वर्ष पुराने अनेक रहस्यों में से पर्दा हटाया जा सकता है। इस अवधि में कितने भूकंप आए और भयावहता कितनी रही रही, इस दिशा में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। प्रो.सिंघवी भारत में थर्मो ल्यूमिनिसेंस डेटिंग तकनीक पर काम करने वाले विशेषज्ञों में से एक हैं।