हिमालय में 800 साल पहले आया था भूकंप, 7 से ज्यादा तीव्रता ने मचाई थी भारी तबाही
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रो. अशोक कुमार सिंघवी ने कहा है कि ल्यूमिनिसेंस डेटिंग से पता चलता है कि गढ़वाल हिमालय में करीब 800 साल पहले 7 से अधिक तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया था, जिससे व्यापक भूस्खलन और फ्लड आया था।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला-पीआरएल अहमदाबाद के प्रो.अशोक कुमार सिंघवी ने कहा है कि गढ़वाल हिमालय में तकरीबन आठ सौ साल पहले भी उच्च क्षेत्र में भीषण भूकंप आया था। इससे व्यापक तबाही हुई थी।
वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान में ल्यूमिनिसेंस डेटिंग और इस पर हो रहे शोध को लेकर आयोजित तीन दिनी राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्रो.सिंघवी ने कहा कि करीब आठ सौ साल पहले आया भूकंप सात से अधिक तीव्रता का था लेकिन उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी न के बराबर थी। इस भूकंप से बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ और फ्लड आया। उत्तराखंड में 1503 और 1802 के दो बड़े भूकंप दर्ज हैं। वैज्ञानिक मिट्टी के नमूनों को ल्यूमिनिसेंस डेटिंग से इस विषय पर और भी गहनता से पड़ताल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भू-गर्भीय इतिहास की पड़ताल सटीकता के साथ करने के लिए ल्यूमिनिसेंस डेटिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। मिट्टी में अनेक तत्व होते हैं जो ल्यूमिनिसेंस डेटिंग में काम आते हैं। उत्तराखंड में हिमालय की उत्पत्ति, उसके अलग अलग काल खंड, नदियों के प्रवाह तंत्र और विभिन्न तरह के भूगर्मीय फॉल्ट के महीन तथ्यों को जानने के लिए इस विधि का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। पुरातत्व विज्ञान में भी इस डेटिंग का इस्तेमाल सही उम्र निकालने में किया जाता है। यही नहीं ल्यूमिनिसेंस सिग्नलों से धरती की ऊपरी सतह की आयु के चालीस लाख वर्ष पुराने अनेक रहस्यों में से पर्दा हटाया जा सकता है। इस अवधि में कितने भूकंप आए और भयावहता कितनी रही रही, इस दिशा में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। प्रो.सिंघवी भारत में थर्मो ल्यूमिनिसेंस डेटिंग तकनीक पर काम करने वाले विशेषज्ञों में से एक हैं।
हिमालय में बढ़ रही आपदाएं : प्रोफेसर सिंघवी
प्रो.सिंघवी ने बताया कि हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में आपदा का ग्राफ बढ़ा है। उच्च क्षेत्रों में लगातार मानवीय गतिविधियां, बड़े निर्माण और आबादी का दबाव यहां के इको सिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है। पहले भी आपदाएं आती थी, लेकिन जनहानि कम होती थी, चूंकि नदियों के प्रवाह तंत्र में भी आबादी की बसावट नहीं थी, जबकि अब ऐसा नहीं है, अब अनेक छोटे बड़े कस्बे नदियों के प्रवाह तंत्र के बेहद करीब और ग्लेशियर मलबे पर ही बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दक्षिणी हिमालय के ग्लेशियर इस दबाव की वजह से अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। यही वजह है कि उच्च क्षेत्रों में फ्लड की अधिक घटनाएं हुई हैं।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
