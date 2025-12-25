Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में गैंगवार की आशंका! गोलीकांड में गैंगस्टर विनय त्यागी की हालत नाजुक- VIDEO

उत्तराखंड में गैंगवार की आशंका! गोलीकांड में गैंगस्टर विनय त्यागी की हालत नाजुक- VIDEO

संक्षेप:

उत्तराखंड के हरिद्वार में गैंगस्टर विनय त्यागी को पुलिस सुरक्षा के बीच बदमाशों ने तीन गोली मार दी। उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। उसकी हालत नाजुक है। इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं।

Dec 25, 2025 08:13 am IST हरिद्वार
Gangster Vinay Tyagi Shootout: रुड़की जेल से बुधवार सुबह लक्सर कोर्ट में पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी को बाइक सवार दो हमलावरों ने फ्लाईओवर पर गोली मार दी। गोली लगने से गैंगस्टर त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। वारदात के बाद हमलावर भीड़ के बीच फरार हो गए। हमलावरों की तलाश में पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। गैंगस्टर विनय त्यागी को गोली मारने के पीछे बदमाशों की आपसी दुश्मनी मानी जा रही है। घटना का पहले से अंदेशा होने के कारण पुलिस सतर्क थी। फिर भी बदमाश दिनदहाड़े घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद बदमाशों में आपसी गैंगवार छिड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है।

मेरठ के जागृति विहार निवासी गैंगस्टर विनय त्यागी पिछले 12 दिनों से रुड़की जेल में बंद था। वह सुनील राठी गैंग का सदस्य है। उसे 12 दिसंबर को देहरादून से रुड़की जेल लाया गया। लक्सर की अदालत में उसके खिलाफ कार और ज्वेलरी की लूट का एक मामला चल रहा है। इसमें बुधवार को उसकी वी वारंट पर पेशी होनी थी। इसके लिए चार पुलिसकर्मी एक गाड़ी से विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में लेकर आ रहे थे।

फिल्मी स्टाइल में आकर ताबड़तोड़ गोलियां

लक्सर में फ्लाईओवर पर दोपहर के समय जाम लगा था। पुलिस की गाड़ी भी जाम में खड़ी थी। तभी एक बाइक पर दो युवक कार के बराबर में पहुंचे और उसकी खुली खिड़की से भीतर बैठे विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कुछ समझ पाती इतने में बाइक सवार हमलावर हथियार लहराकर फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र के साथ ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि गैंगेस्टर विनय त्यागी के हाथ में एक और सीने पर दो गोलियां लगी हैं। इस वारदात में दो पुलिसकर्मी भी घायल हैं। सभी का हायर सेंटर में उपचार चल रहा है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस क्षेत्र में नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही है। एसआई नरेंद्र सिंह रतवाल की तहरीर पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने तथा सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने की धाराओं में लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा है कि पुलिस फ्लाईओवर के पास जाम को खुलवा रही थी। इस दौरान अज्ञात हमलावारों ने फायरिंग कर दी। विनय त्यागी को दो से तीन जगह गोली लगी है। दो हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान कर रही है। बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

तीन गोली लगीं, हालत नाजुक

त्यागी को तीन गोलियां लगी हैं। एक गोली उसके दाहिने कंधे, दूसरी छाती के ऊपर और तीसरी गले के पास लगी है। ज्यादा खून बहने से उसका रक्तचाप काफी गिर गया। पुलिस त्यागी को मेला अस्पताल लेकर पहुंची। हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि त्यागी की स्थिति नाजुक थी।

