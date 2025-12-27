Hindustan Hindi News
gangster vinay tyagi died during treatment in aiims rishikesh
गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत, गोली लगने से आंतें फट गई थीं; पेशी के दौरान हुआ था जानलेवा हमला

संक्षेप:

उत्तराखंड के ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की शनिवार सुबह करीब आठ बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी को कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। 

Dec 27, 2025 12:56 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, ऋषिकेश
उत्तराखंड के ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की शनिवार सुबह करीब आठ बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी को कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही थी।

डॉक्टरों के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान उसकी गर्दन और हाथ में फंसी गोलियां निकाल दी गई थीं लेकिन गोली लगने से उसकी आंतें फट गई थीं। हालत लगातार नाजुक बनी रहने के कारण उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था।

ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि शनिवार सुबह करीब आठ बजे विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया। मूलरूप से मुजफ्फरनगर के गांव खाईखेड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी को देहरादून पुलिस ने एक अक्टूबर को लाखों रुपए की नकदी और जेवर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। हरिद्वार जिले में दर्ज अन्य मुकदमों के कारण उसे 12 दिसंबर को रुड़की जेल भेजा गया था।

बीते बुधवार दोपहर पुलिस टीम उसे पेशी के लिए लक्सर कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान लक्सर रेलवे ओवरब्रिज पर जाम में फंसे पुलिस वाहन पर मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। वाहन में विनय त्यागी के साथ छह पुलिसकर्मी सवार थे। हमले के बाद आरोपी असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए थे।

पुलिस ने इस सनसनीखेज हमले में शामिल दोनों आरोपियों सनी यादव उर्फ शेरा और अजय को खानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी काशीपुर (उधम सिंह नगर) के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार विनय त्यागी मेरठ का हिस्ट्रीशीटर था और उसका नाम कुख्यात सुनील राठी गैंग से भी जुड़ा रहा है। उसके खिलाफ रुड़की और लक्सर थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा विनय त्यागी और उसकी पत्नी के खिलाफ लक्सर थाने में एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है, जिसकी पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था।






सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
