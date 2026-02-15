Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

झारखंड की दुमका जेल में लिखी विक्रम शर्मा हत्याकांड की स्क्रिप्ट, इसी गिरोह ने डॉन अखिलेश को भी मारा

Feb 15, 2026 07:30 am ISTGaurav Kala देहरादून/जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

देहरादून में मारे गए गैंगस्टर विक्रम शर्मा की स्क्रिप्ट झारखंड की दुमका जेल में लिखी गई थी। इसी गिरोह ने पहले डॉन अखिलेश सिंह को मारा था। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका है।

झारखंड की दुमका जेल में लिखी विक्रम शर्मा हत्याकांड की स्क्रिप्ट, इसी गिरोह ने डॉन अखिलेश को भी मारा

देहरादून में 13 फरवरी की सुबह विक्रम शर्मा की हत्या जमशेदपुर के एक गिरोह के अपराधियों ने की। इसी गिरोह ने गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की भी हत्या की थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद शूटरों की तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हो रही है।, जांच एजेंसियों के अनुसार, पूरे घटनाक्रम को राजा शर्मा और विशाल सिंह ने संचालित किया था। इस हत्या की पटकथा दुमका जेल में एक साल पहले ही लिखी गई थी। दुमका जेल में राजा शर्मा से अखिलेश सिंह की कहासुनी हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ कि जब राजा शर्मा और विशाल सिंह दुमका जेल में बंद थे, उस दौरान डॉन अखिलेश सिंह से उनकी कहासुनी हुई थी। अखिलेश सिंह भी उसी जेल में सजा काट रहा है। जेल के भीतर बढ़े इस विवाद ने आगे चलकर खूनी रंजिश का रूप ले लिया। बताया जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश सिंह के गुरु विक्रम शर्मा ने विशाल सिंह के कामकाज में दखलंदाजी शुरू कर दी थी। इसके बाद गिरोह ने विक्रम शर्मा को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। सूत्रों का कहना है कि इस निर्णय के पीछे राजा शर्मा की रणनीति और विशाल सिंह की सक्रिय भूमिका रही।

ये भी पढ़ें:लग्जरी लाइफ जीता था गैंगस्टर विक्रम शर्मा, खड़ा किया था 1000 करोड़ का साम्राज्य
ये भी पढ़ें:सत्ता के गलियारों में थी विक्रम की गहरी पैठ,पैर जमाने रसूखदारों से बढ़ाया मेलजोल
ये भी पढ़ें:वारदात को अंजाम देकर आसानी से भागे बदमाश, सॉफ्ट टारगेट बना देहरादून

हत्या के लिए देहरादून ही क्यों चुना

हत्या के लिए देहरादून को इसलिए चुना गया, क्योंकि वहां विक्रम शर्मा की दिनचर्या तय थी और वह आसानी से उपलब्ध हो जाता था। बदमाशों ने शहर का मुआयना किया फिर विक्रम शर्मा की गतिविधियों की रेकी की। मौका मिलते ही विक्रम शर्मा की हत्या कर दी। वहीं शनिवार को विक्रम शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

अमरनाथ सिंह की भी हत्या भी इसी गिरोह ने की

सूत्रों के अनुसार जेल से निकलने के बाद विक्रम शर्मा पर राजा शर्मा नजर रख रहा था। विक्रम शर्मा की हत्या के लिए उसी टीम को सक्रिय किया गया, जिसने पहले दुमका में अमरनाथ सिंह की हत्या की थी। अमरनाथ की हत्या में भी साजिश का नेतृत्व राजा शर्मा ने ही किया था और विक्रम शर्मा की हत्या की साजिश उसी ने रची। विशाल सिंह, आशुतोष, आकाश व अन्य सहयोगियों को इसमें शामिल किया गया।

मॉडस ऑपरेंडी अमरनाथ सिंह की हत्या से मिल रही है। बासुकीनाथ में अमरनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय आरोपियों ने देवघर से करीब 44 किलोमीटर तक उसका पीछा किया था और इसमें मुख्य भूमिका विशाल सिंह ने निभाई थी। विक्रम शर्मा को गोली मारने में भी मुख्य भूमिका विशाल की ही रही। अमरनाथ की हत्या के दौरान आरोपियों ने श्रद्धालुओं का वेश धारण किया और थैले में हथियार छिपा लिए। इसी तरह देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में भी आरोपी ग्राहक बनकर आते-जाते रहे और मौके की तलाश करते रहे। जैसे ही उन्हें अवसर मिला, उन्होंने विक्रम शर्मा को मार डाला। विशाल सिंह बागबेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर अमरनाथ सिंह को पहली गोली मारने का आरोप है। आपराधिक जगत में उसकी पहचान सक्रिय शूटर के रूप रही है। जांच एजेंसियां उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। शूटरों में एक आशुतोष विशाल सिंह का करीबी है, जबकि आकाश परसूडीह थाना क्षेत्र के नामोटोला निवासी शराब कारोबारी विजय साहू की हत्या के मामले में शूटर था और जेल भी गया था।

संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका, करीबी हिरासत में

देहरादून। गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड को पुलिस फिलहाल संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है। इसी एंगल पर जांच केंद्रित है। विक्रम ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। स्टोन क्रेशर समेत रियल स्टेट के कारोबार से अकूत संपत्ति हासिल की। उधर, इस मामले में एक नजदीकी को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। विक्रम का भाई अरविंद शर्मा भी झारखंड का गैंगस्टर है। वह वहां के एक व्यक्ति अशोक की हत्या में वांछित है। विक्रम हत्याकांड में अरविंद शर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। इसके अलावा झारखंड में भी पुलिस ने कई इनपुट जुटाए हैं। पुलिस घटना के बाद से ही इस मामले को लेकर हाथ-पांव मार रही है।

किराये की बाइक पर जमशेदपुर का नंबर

इस साजिश में कथित तौर पर आकाश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचा और हरिद्वार गया। हरिद्वार में उसने अपने पहचान पत्र पर दो मोटरसाइकिलें किराए पर लीं। बाद में इन बाइक के नंबर बदल दिए गए और उनमें से एक पर जमशेदपुर का नंबर प्लेट लगा दिया गया, ताकि जांच को भ्रमित किया जा सके।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Murder अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;