गैंगस्टर विक्रम हत्याकांड में अब झारखंड के नए गैंग पर शक, शूटरों की गिरफ्तारी अफवाह निकली

Feb 18, 2026 11:04 am ISTGaurav Kala महेश पांडे, देहरादून
Gangster Vikram Murder: गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में अब भी पुलिस शूटरों को तलाश रही है। पुलिस के रडार में अब झारखंड का नया गैंग है। यह भी जानकारी सामने आई है कि गिरोह ने खुद शूटरों की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई थी।

Gangster Vikram Murder Case: गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में अब झारखंड का नया गैंग पुलिस के राडार पर है। पुलिस को आशंका है कि विवाद में गैंगस्टर की हत्या की गई है और जेल से ही गैंग को ऑपरेट किया गया। इस मामले में पुलिस झारखंड के छोटे गैंग के एसोसिएटस को भी चिन्हित कर रही है। पुलिस कयास लगा रही है कि हो सकता है बड़े गैंग ने छोटे गैंग को विक्रम शर्मा की हत्या की सुपारी दी हो। शार्प शूटरों ने छह गोलियां मारी थीं। इसमें से तीन गोलियां विक्रम के सिर और चेहरे पर लगी थीं।

जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की दून में 13 फरवरी की सुबह पार्श्वनाथ मॉल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिम से बाहर निकलने वक्त शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जांच में पुलिस शूटरों के नजदीक पहुंचने का दावा कर रही है लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच में यह सामने आया है कि विक्रम पर घात लगाए बैठे शूटरों ने बेहद करीब से फायरिंग की। शूटर चाहते थे कि विक्रम किसी भी सूरत में नहीं बचे।

दुमका जेल में बंद गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रहे

पुलिस झारखंड की दुमका जेल में भी बंद गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया, जिसके चलते इस वारदात में बड़े गैंग के साथ कोई छोटा गैंग भी शामिल हो सकता है। शूटरों की मदद के लिए और भी लोग शामिल थे, ऐसे में आशंका है कि बड़े गैंग ने छोटे गैंग को भी इसमें शामिल किया होगा। इस एंगल को भी दून पुलिस ने जांच में शामिल किया है। संपत्ति विवाद और रंजिश में हत्या होने की आशंका है।

देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि विक्रम के भाई से पूछताछ की गई थी, लेकिन ठोस जानकारी नहीं मिली है। झारखंड के अलग-अलग गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। शूटरों की मदद करने वाले हेल्पिंग हैंड या एसोसिएटस भी चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस टीम विभिन्न जिलों में दबिश दे रही हैं।

भाई को दो दिन की पूछताछ के बाद छोड़ा

दून पुलिस ने विक्रम हत्याकांड में करीबियों से पूछताछ की थी। पुलिस टीम ने विक्रम के भाई से भी पूछताछ की। दो दिन पूछताछ के बाद उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं मिली है, जिस पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।

शूटरों की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई

दो दिन पहले शूटरों के बनारस में सरेंडर करने की खबर प्रसारित की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। आशंका है कि गिरोह ने अफवाह फैलाई होगी ताकि पुलिस उलझ जाए और वह पुलिस की पकड़ से दूर निकल सकें।

