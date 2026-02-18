गैंगस्टर विक्रम हत्याकांड में अब झारखंड के नए गैंग पर शक, शूटरों की गिरफ्तारी अफवाह निकली
Gangster Vikram Murder: गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में अब भी पुलिस शूटरों को तलाश रही है। पुलिस के रडार में अब झारखंड का नया गैंग है। यह भी जानकारी सामने आई है कि गिरोह ने खुद शूटरों की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई थी।
Gangster Vikram Murder Case: गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में अब झारखंड का नया गैंग पुलिस के राडार पर है। पुलिस को आशंका है कि विवाद में गैंगस्टर की हत्या की गई है और जेल से ही गैंग को ऑपरेट किया गया। इस मामले में पुलिस झारखंड के छोटे गैंग के एसोसिएटस को भी चिन्हित कर रही है। पुलिस कयास लगा रही है कि हो सकता है बड़े गैंग ने छोटे गैंग को विक्रम शर्मा की हत्या की सुपारी दी हो। शार्प शूटरों ने छह गोलियां मारी थीं। इसमें से तीन गोलियां विक्रम के सिर और चेहरे पर लगी थीं।
जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की दून में 13 फरवरी की सुबह पार्श्वनाथ मॉल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिम से बाहर निकलने वक्त शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जांच में पुलिस शूटरों के नजदीक पहुंचने का दावा कर रही है लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच में यह सामने आया है कि विक्रम पर घात लगाए बैठे शूटरों ने बेहद करीब से फायरिंग की। शूटर चाहते थे कि विक्रम किसी भी सूरत में नहीं बचे।
दुमका जेल में बंद गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रहे
पुलिस झारखंड की दुमका जेल में भी बंद गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया, जिसके चलते इस वारदात में बड़े गैंग के साथ कोई छोटा गैंग भी शामिल हो सकता है। शूटरों की मदद के लिए और भी लोग शामिल थे, ऐसे में आशंका है कि बड़े गैंग ने छोटे गैंग को भी इसमें शामिल किया होगा। इस एंगल को भी दून पुलिस ने जांच में शामिल किया है। संपत्ति विवाद और रंजिश में हत्या होने की आशंका है।
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि विक्रम के भाई से पूछताछ की गई थी, लेकिन ठोस जानकारी नहीं मिली है। झारखंड के अलग-अलग गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। शूटरों की मदद करने वाले हेल्पिंग हैंड या एसोसिएटस भी चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस टीम विभिन्न जिलों में दबिश दे रही हैं।
भाई को दो दिन की पूछताछ के बाद छोड़ा
दून पुलिस ने विक्रम हत्याकांड में करीबियों से पूछताछ की थी। पुलिस टीम ने विक्रम के भाई से भी पूछताछ की। दो दिन पूछताछ के बाद उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं मिली है, जिस पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।
शूटरों की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई
दो दिन पहले शूटरों के बनारस में सरेंडर करने की खबर प्रसारित की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। आशंका है कि गिरोह ने अफवाह फैलाई होगी ताकि पुलिस उलझ जाए और वह पुलिस की पकड़ से दूर निकल सकें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।