गैंगस्टर से कारोबारी; विक्रम शर्मा को उत्तराखंड में किसने दिलाया पिस्टल और स्टोन क्रशर लाइसेंस?
Gangster Vikram Shamra Case: गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता लगा है कि उत्तराखंड में सिस्टम उसे पाल रहा था। उसने पिस्टल और स्टोन क्रशर का लाइसेंस हासिल किया था।
Gangster Vikram Shamra Case: झारखंड का कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा उत्तराखंड में सिर्फ छिपा नहीं था, बल्कि यहां के सिस्टम ने उसे पाल-पोसकर और मजबूत किया। विक्रम हत्याकांड की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि जिस पिस्टल को वह अपनी सुरक्षा के लिए रखता था, उसका लाइसेंस उसे ऊधमसिंह नगर जिला प्रशासन से मिला था। इतना ही नहीं उसने वहीं से स्टोन क्रशर का लाइसेंस भी हासिल कर लिया था।
सवाल यह उठ रहा है कि जिस शख्स पर झारखंड में हत्या समेत तमाम गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हों। वर्ष 2014 से 2017 तक उत्तराखंड, खासकर देहरादून को अपनी पनाहगाह बनाने के बाद झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ा हो, उसने वर्ष 2021 में जेल से छूटने के बाद फिर यहां अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर ली। स्टोन क्रशर लाइसेंस और असलहे के लाइसेंस देते वक्त तमाम सत्यापनों का प्रावधान है₹। आम आदमी लाइसेंस के लिए वर्षों चक्कर काटते रहे हैं। ऐसे में ऊधमसिंह नगर पुलिस ने विक्रम का चरित्र अच्छा कैसे बना दिया। यह स्थानीय पुलिस की घोर लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई गलती?
भाई की मेंबरशिप पर गया जिम
झारखंड के गैंगवार से बचने के लिए दून में छिपा विक्रम शर्मा जिस जिम के बाहर मारा गया, उसकी मेंबरशिप विक्रम के भाई अरविंद शर्मा ने खरीदी थी। कुछ वक्त पहले भाई ने एनी टाइम फिटनेस, सिल्वर सिटी माल की मेंबरशिप विक्रम को ट्रांसफर कर दी। इससे पहले विक्रम सहस्रधारा रोड स्थित अपनी सोसायटी के पास वाले जिम में जाता था। जिस जिम के बाहर हत्या हुई, वह घर से काफी दूर है। विक्रम के भाई से पुलिस ने पूछताछ की है।
देहरादून में किरायेदारी का सत्यापन तक नहीं
देहरादून में सहस्रधारा रोड पर पॉश ग्रीन व्यू सोसाइटी में विक्रम रह रहा था, वहां भी नियम-कानून ताक पर थे। मकान मालिक ने उसका पुलिस सत्यापन कराने की जहमत नहीं उठाई। पॉश सोसाइटी होने के कारण पुलिस भी यहां सत्यापन के लिए घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। हत्याकांड के बाद जागी पुलिस ने अब मकान मालिक का पुलिस ऐक्ट में चालान किया है।
आज से बेटी की बोर्ड परीक्षा
एक तरफ घर में पिता की मौत का मातम है, तो दूसरी तरफ करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान। विक्रम शर्मा की बेटी के लिए मंगलवार का दिन बेहद मुश्किल भरा है। आज से उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की छात्रा है।
एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि विक्रम शर्मा के पास मिला असलहे का लाइसेंस ऊधमसिंह नगर से जारी किया गया। इसमें किए गए सत्यापन रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अन्य पहलू भी पुलिस ने जांच में शामिल किए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।