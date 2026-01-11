Hindustan Hindi News
गंगोत्री धाम से केदारनाथ की दूरी 150 KM तक होगी कम, नितिन गडकरी के पास प्रस्ताव

Gangotri to Kedarnath New Route: गंगोत्री धाम से केदारनाथ के लिए नये रूट का प्रस्ताव नितिन गडकरी को भेजा गया है। अभी दोनों धामों की दूरी 350 किलोमीटर है, लेकिन नए रूट से यह दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी।

Jan 11, 2026 08:47 am ISTGaurav Kala देहरादून
Gangotri to Kedarnath New Route: चारधाम यात्रा के प्रति देशभर में बढ़ते रुझान को देखते हुए सरकार गंगोत्री से केदारनाथ के बीच एक नया रूट तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके तहत भटवाड़ी से त्रियुगीनारायण के बीच नई सड़क बनाने की योजना है। इस नए रूट से गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

गंगोत्री से केदारनाथ की मौजूदा सड़क दूरी 350 किमी के करीब है। जबकि पैदल यात्रा के एक पुराने रूट के तहत इन दोनों धामों की दूरी महज सौ किमी के आसपास है। अब इस पुराने रूट को ही सड़क मार्ग में तब्दील करने की योजना पर विचार चल रहा है। जिसके तहत उत्तरकाशी के भटवाड़ी से होते हुए घनसाली के बूढ़ाकेदार, गंगी और फिर रुद्रप्रयाग के त्रियुगीनारायण के बीच एक सड़क बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में बीच बीच में पहले से ही कई सड़कें मौजूद हैं और कुछ टनल तैयार कर इस रूट को आसानी से तैयार किया जा सकता है। लोनिवि के अधिकारियों ने बताया कि इस रूट के प्रारंभिक सर्वे कराया जा रहा है।

150 किमी कम हो जाएगी गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी

गंगोत्री से केदारनाथ के बीच सड़क व पैदल दूरी इस समय 350 किमी के आसपास है। जबकि नया रूट बन जाने के बाद यह दूरी 150 किमी कम हो जाएगी। इस रूट पर कई छोटी छोटी सड़कें अलग अलग पैच में पहले से ही बनी हुई है। जबकि करीब 100 किमी के आसपास नई सड़कों की जरूरत पड़ेगी।

नितिन गडकरी के पास प्रस्ताव

स्थानीय लोगों की ओर से पूर्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी इस संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया है। जिसके तहत भटवाड़ी से बेलक, झाला, बूढ़ाकेदार, बिनकखाल, हटकुणी, घुत्तू, पंवाली होते हुए सड़क त्रियुगीनारायण पहुंच जाएगी। इस रूट के बनने से गंगी और उसके आसपास का क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर आ जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत मौजूदा सड़कों के साथ ही कई नई सड़कों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत गंगोत्री से केदारनाथ के बीच सड़क दूरी को कम करने पर भी विचार किया जा रहा है।

