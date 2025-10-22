गंगोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद, भैयादूज पर कल बंद होंगे केदारनाथ-यमुनोत्री धाम

संक्षेप: Chardham Yatra: आज विधि-विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। तीर्थ-पुरोहितों ने बताया कि भैयादूज पर गुरुवार 23 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे।

Chardham Yatra: विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ तय मुहूर्त से 15 मिनट पूर्व 11:20 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखीमठ (मुखबा) के लिए रवाना हुई। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैयादूज के अवसर पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी गुरुवार को ही दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाएंगे।

कपाटबंदी के लिए धामों को सजाया गया कपाटबंदी के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा और मां यमुना के शीतकाली प्रवास खरसाली मंदिर में भी स्वागत की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। दीपोत्सव और अन्नकूट पर्व के अवसर पर यमुनोत्री धाम में भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मां यमुना की शीतकालीन यात्रा की तैयारियों के तहत यमुनोत्री धाम और खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर को करीब 11 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है।

मां यमुना की विदाई की तैयारियां यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने जानकारी दी कि यमुनोत्री धाम में स्थित मां यमुना मंदिर की सजावट की जिम्मेदारी यमुनोत्री मंदिर समिति ने संभाली है, जबकि खरसाली गांव में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल यमुना मंदिर को पुरोहित महासभा द्वारा सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों ही स्थानों पर मां यमुना की विदाई और स्वागत समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। जहां यमुनोत्री धाम में भक्त मां यमुना की भव्य विदाई के साक्षी बनेंगे, वहीं खरसाली गांव में मां यमुना की अगवानी के लिए भक्तगण पूरी श्रद्धा और उत्साह से तैयारी कर रहे हैं।

मां यमुना के मंदिरों की सजावट में गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, कमल और स्थानीय फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण दीपों, झालरों और फूलों से ऐसा सजा है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो।