गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट कब होंगे बंद, धाम में इस साल 10 लाख यात्री पहुंचने की उम्मीद
गंगोत्री में इस साल कपाट बंदी तक 10 लाख यात्री पहुंचने की उम्मीद है। 10 नवम्बर को अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री तो 11 नवंबर को भैयादूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जायेंगे।
सुरेन्द्र नौटियाल, उत्तरकाशी
Gangotri and Yamunotri Dham: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी अब शुरू हो गई है। सोमवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होते ही अब यात्रा के लिए महज 20 दिन का समय शेष रह गया है। आगामी 10 नवम्बर को अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री तो 11 नवंबर को भैयादूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जायेंगे। लेकिन राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर होगा जब अकेले गंगोत्री धाम में दस लाख श्रद्धालुओं का आंकाड़ा पार होगा। यहां तीर्थ पुरोहितों एवं होटल कारोबारियों ने भी 20 दिनों में अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई है।
बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 19 अप्रैल को देश-विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए थे। कपाट उद्घाटन के साथ ही दोनों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला था। मानसून काल व्यतीत होने के बाद नवरात्र में भी देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री पहुंच रहे हैं। जबकि चारधाम यात्रा अब अंतिम चरणों में है, बाबजूद यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की अच्छी आवाजाही देखने को मिल रही है, इससे स्थानीय व्यापारियों, होटल एवं धर्मशाला संचालकों तथा तीर्थ पुरोहितों में भी उत्साह है।
मंदिर समिति ने निकाला कपाट बंद करने का मुहूर्त
शारदीय नवरात्र की नवमी पर सोमवार को गंगोत्री मंदिर समिति ने पूजा-अर्चना के बाद कपाट बंद होने का मुहूर्त निकाला। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि मंगलवार 10 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा के लिए रवाना होगी। डोली 11 नवंबर को भैयादूज पर मुखबा पहुंचेगी। यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मां गंगा की पूजा-अर्चना की जाएगी।
यमुनोत्री के कपाट कब बंद होंगे
विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 11 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर यमुनोत्री मंदिर समिति ने वैदिक पंचांग के अनुसार कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम की इस वर्ष की चारधाम यात्रा के समापन की तिथि भी तय हो गई है।
यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर 2026 को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में सुबह 10:28 बजे मां यमुना के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। भैया दूज के अवसर पर कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना होगी। शीतकाल में देश विदेश के श्रद्धालु खरसाली स्थित मां यमुना के मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे।
गंगोत्री मंदिर समिति ने जताई खुशी
गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है जब 193 दिनों की यात्रा में 9,42,168 यात्री गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर लौट गए हैं। जबकि यात्रा के लिए अभी 20 दिन शेष है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की संभावना है और आंकड़ा दस लाख के पार पहुंचेगा। यात्रियों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए है।
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