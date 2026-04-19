आज खुल रहे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट, इस साल प्लास्टिक मुक्त चारधाम यात्रा; ड्रोन से निगरानी
Chardham Yatra Starts: 19 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आज दोपहर के वक्त गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने इस साल चारधाम यात्रा में प्लास्टिक फ्री का संकल्प लिया है।
Chardham Yatra Starts: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो रहा है। दोपहर 12.15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और फिर 12.35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ‘प्लास्टिक मुक्त चारधाम यात्रा’ का संकल्प जताते हुए कहाकि इस प्रण को जनांदोलन बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में मनी बैक पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा रूट की ग्राम पंचायतों तथा अन्य संस्थाएं ड्रोन के माध्यम से कूड़े एवं प्लास्टिक कचरे पर रोकथाम की निगरानी करेंगी। इसके लिए एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कड़़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्लास्टिक कचरे के लिए मनी बैक पॉलिसी
उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने वर्ष 2023 में गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए ‘प्लास्टिक बोतल लौटाओ, पैसा पाओ’ योजना शुरू की थी। इसके तहत क्यूआर कोड वाली बोतलों पर 10 रुपये और रैपर पर दो रुपये वापस मिलते थे। हालांकि व्यवस्था में कुछ कमियों के चलते यह योजना तब अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। अब उन कमियों को दूर करते हुए प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मनी बैक पॉलिसी लागू की जा रही है।
ड्रोन से निगरानी
मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक की बोतलों को हतोत्साहित करने के लिए यात्रा मार्ग पर जगह-जगह वाटर एटीएम, आरओ प्लांट लगाने व यात्रा मार्ग की हर दुकान पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। प्लास्टिक बोतलों के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्ग के 30 नगर निकायों को विशेष रूप से संसाधनों से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 74 मोबाइल शौचालय, पार्किंग, धर्मशाला, आश्रम, होटल और लॉज में लगभग 28,395 कमरे व 67,278 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। रात्रिकालीन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर 19,604 स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं हैं।
केदारनाथ में 24 घंटे मुफ्त गरम पानी
सीएम ने बताया कि केदारनाथ धाम में शीघ्र ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था बायोमास पैलेट्स से संचालित गीजरों द्वारा की जाएगी। ये देश का पहला प्रयोग है, जहां इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में 24 घंटे गर्म पानी मुहैया कराया जाएगा। गीजर जीएमवीएन केदारनाथ व लिंचोली में लगेंगे। बायोमास पैलेट्स तैयार करने को पिरूल के साथ घोड़े-खच्चरों की लीद इस्तेमाल होगी। ट्रायल के तौर पर मार्ग में स्थित ढाबों को फायर पैलेट से चलने वाले चूल्हे भी दिए जाएंगे, जो ऊर्जा संकट के समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे और सफल परीक्षण के बाद इन्हें बड़े स्तर पर वितरित किया जाएगा।
सुगम-सुरक्षित यात्रा सरकार का संकल्प
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था, साधना और आत्मा को जोड़ने का मार्ग है। यह यात्रा श्रद्धालुओं को हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। हमारी सरकार का संकल्प है कि यात्रा सुगम, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।