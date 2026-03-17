Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गंगा-शारदा कॉरिडोर की सौगात, ऋषिकेश-हरिद्वार से टनकपुर तक बनेंगे तीन रिवर फ्रंट

Mar 17, 2026 10:26 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
share

हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगा-शारदा कॉरिडोर परियोजना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें ऋषिकेश-हरिद्वार के साथ ही टनकपुर में शारदा नदी किनारे तीन भव्य रिवर फ्रंट विकसित किए जाएंगे।

गंगा-शारदा कॉरिडोर की सौगात, ऋषिकेश-हरिद्वार से टनकपुर तक बनेंगे तीन रिवर फ्रंट

Ganga-Sharda Corridor: उत्तराखंड सरकार राज्य में धार्मिक और पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा-शारदा कॉरिडोर परियोजना को सरकार की प्राथमिकता बताया है। इस परियोजना के तहत ऋषिकेश-हरिद्वार के साथ ही चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी किनारे तीन भव्य रिवर फ्रंट विकसित किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया जा चुका है और अब इनके निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर के तहत ऋषिकेश और हरिद्वार में आधुनिक सुविधाओं से लैस रिवर फ्रंट विकसित किए जाएंगे, जबकि टनकपुर में शारदा कॉरिडोर के तहत इसी तरह का विकास किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड CM धामी की चार साल में 4332 घोषणाओं में 2444 पूरी, 345 वापस लेनी पड़ी

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इन रिवर फ्रंट के विकसित होने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। गंगा और शारदा नदी के किनारे आधुनिक सुविधाएं, सुगम आवागमन, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कुंभ-2027 की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंभ से जुड़े सभी काम समय पर पूरे कराने के लिए टाइमलाइन तय की गई है। शासन स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचिव से भी चर्चा की गई है। जहां भी बाधा आ रही है, उसे आपसी तालमेल से दूर कर गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है और उसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 का कुंभ मेला भव्य और दिव्य रूप में हो। इसके लिए सामाजिक-धार्मिक संगठनों और संत समाज से नियमित परामर्श लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दून में भी कुंभ तैयारियों की नियमित समीक्षा हो रही है। जरूरत पड़ने पर वे स्वयं हरिद्वार आकर जायजा लेते रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कहर बनी आंधी-बारिश से किशोर की मौत, स्कूल की दीवार गिरने से 5 दबे; आज भी अलर्ट

मिशन मोड में काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और पार्किंग से जुड़े स्थायी कामों की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा, वर्षाकाल और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी कामों के क्रियान्वयन की स्पष्ट रणनीति बनाई जाए, ताकि निर्माण में किसी तरह की बाधा न आए और समय पर तैयारियां पूरी हो सकें।

गंगा-शारदा कॉरिडोर

‘पश्चिम बंगाल में हुई लोकतंत्र की हत्या’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है और कानून व्यवस्था बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि जब वह पश्चिम बंगाल गए तो देखा कि बड़े पैमाने पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोगों को वोट डालने के लिए जान तक गंवानी पड़ती है। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के लोग उत्पीड़न से तंग आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में आज से कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे, हर जिले का कोटा तय

भाजपा संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी

सीएम ने कहा कि भाजपा संगठनात्मक रूप से मजबूत है। वार्ड अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार और संगठन मिलकर सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता भाजपा को समर्थन दे रही है और सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand Government government news अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।