हरकी पैड़ी पर क्यों जल विहीन हो गई गंगा, श्रद्धालुओं को मायूस लौटना पड़ा- VIDEO
हरकी पैड़ी पर आज सुबह जब श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचे तो उन्हें मायूस लौटना पड़ा। गंगनहर वार्षिक बंदी के कारण गंगा जलविहीन दिखाई दी। यूपी के अधिकारियों ने कहा है कि गंगा आरती के वक्त शाम तक पर्याप्त जल पहुंचाया जाएगा।
रिजवान, हरिद्वार
हरिद्वार हरकी पैड़ी पर बुधवार सुबह गंगा जल विहीन दिखाई दी। पानी नहीं होने से स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मायूस होना पड़ा। अस्थि विसर्जन समेत दूसरे कर्मकांड भी प्रभावित हुए। जिस हरकी पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, वहां लोग नदी की तलहटी में पैसे, सोना और चांदी तलाशते नजर आए। इसके पीछे की वजह क्या है?
दरअसल, दशहरा के बाद हर साल गंगा बंदी की जाती है। इस दौरान गंगा की सफाई की जाती है। हालांकि अनुबंध के अनुसार हरकी पैड़ी पर गंगा में 200 क्यूसेक जल रखना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार, अगले हरिद्वार में कुंभ कार्य भी होने हैं। इसलिए गंगा की सफाई के लिए हरकी पैड़ी जल विहीन की गई है।
गंगनहर भी 18 दिनों के लिए बंद
दूसरी ओर हरिद्वार में ऊपरी खंड गंगनहर को मंगलवार मध्यरात्रि से मरम्मत कार्यों के लिए 18 दिनों तक भी बंद कर दिया गया है। नहर में पानी की निकासी सात और आठ नवंबर की मध्यरात्रि को दीपावली के अवसर पर दोबारा शुरू होगी। बंदी के दौरान नहर की सफाई, सिल्ट हटाने, पुलों और सिंचाई के नालों की मरम्मत के साथ अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। कुंभ मेले के मद्देनजर मेला प्रशासन भी नए घाटों और पुलों के निर्माण कार्य पूरे करेगा।
हालांकि, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का दावा है कि शाम को गंगा आरती से पहले हरकी पैड़ी पर जल उपलब्ध करा दिया जाएगा।
हरकी पैड़ी पर 200 क्यूसेक पानी रखने का प्रावधान
गंगनहर बंदी के दौरान भी हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 200 क्यूसेक जल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद बुधवार सुबह यहां गंगा में पर्याप्त पानी नहीं दिखा। यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया था कि नहर में पानी की निकासी बंद होने के बाद भी भागीरथी बिंदु से हरकी पैड़ी तक जल पहुंचाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भीमगोड़ा बैराज के लिंक चैनल का गेट भी खोला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शाम की गंगा आरती से पहले जल छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।
यूपी और दिल्ली-एनसीआर में जल संकट
गंगनहर बंद होने से उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सिंचाई और जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के कुछ हिस्सों समेत 15 से अधिक जिलों में कृषि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो सकती है। इस दौरान पेयजल की जरूरत पूरी करने के लिए स्थानीय प्रशासन और किसानों को रेनीवेल व ट्यूबवेल पर निर्भर रहना पड़ेगा।
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