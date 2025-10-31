गंगा को सदानीरा बनाने वाले ग्लेशियरों की घट रही मोटाई, 51 साल के डेटा में खुलासा
संक्षेप: वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान द्वारा 51 साल (1973-2024) के डेटा विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि गंगा को पानी देने वाले भागीरथी बेसिन के ग्लेशियरों की अब लंबाई के साथ-साथ मोटाई भी घट रही है, जिसका मुख्य कारण तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन है।
गंगा को सदानीरा बनाने वाले ग्लेशियरों की मोटाई घट रही। अब तक इन ग्लेशियरों की सिर्फ लंबाई कम होने की बात सामने आई थी। ग्लेशियरों के 51 साल के डाटा का विश्लेषण कर वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान ने इस बात का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस बदलाव के पीछे, औसत तापमान में वृद्धि और बारिश का बदलता तरीका, मुख्य कारण हैं। भागीरथी नदी घाटी के प्रमुख ग्लेशियरों के द्रव्यमान असंतुलन को लेकर किया गया ये शोध बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल रिजल्ट्स इन अर्थ साइंसेज में प्रकाशित हुआ।
भागीरथी बेसिन में कुल 238 छोटे-बड़े ग्लेशियर गंगा को सदानीरा बनाते हैं। इन ग्लेशियरों के शोध में पहली बार वैज्ञानिकों ने इनकी मोटाई में आ रहे बदलाव को लेकर अध्ययन किया। इसके लिए वर्ष 1973 से वर्ष 2024 के बीच प्राप्त आंकड़ों की पड़ताल की गई। वर्ष 1973 से वर्ष 2000 के बीच गंगोत्री ग्लेशियर के अंतिम सिरे गोमुख पर बर्फ की मोटाई में कमी मिली। हालांकि तब इसकी दर बेहद कम (-0.10 मीटर प्रति वर्ष) थी। इसके बाद से ग्लेशियरों की मोटाई कम होने की दर तेजी से बढ़ने लगी।
वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राकेश भांबरी ने बताया कि ग्लेशियरों में द्रव्यमान असंतुलन की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है, जो ग्लेशियर पिघलने की बढ़ती दर, जलापूर्ति और पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा व यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के सहयोग से किया गया अध्ययन हिमालय क्षेत्र में नियमित निगरानी और अनुकूलन रणनीतियों के लिहाज से अहम है।
