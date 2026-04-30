गंगा एक्सप्रेसवे से पास आया प्रयागराज, अब हरिद्वार तक विस्तार; इन दो रूट पर हो रहा विचार
Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक ले जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि दो संभावित रूट्स पर विचार किया जा रहा है।
Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश में देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ अब इसकी अगली बड़ी दिशा हरिद्वार विस्तार पर फोकस बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई के मल्लावां में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए साफ संकेत दिया कि इसे मेरठ से आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक ले जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। यह विस्तार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के लिए भी गेमचेंजर साबित हो सकता है।
करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे ने फिलहाल मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा को बेहद आसान बना दिया है। जहां पहले इस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब यह सफर करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 प्रमुख जिलों को जोड़ता है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रस्तावित हरिद्वार विस्तार है, जो इसे और अधिक रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बना देगा।
हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे के लिए दो संभावित रूट्स
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे ले जाने के लिए दो संभावित रूट्स पर विचार किया जा रहा है। पहला रूट मेरठ से तिगरी होते हुए सीधे हरिद्वार तक पहुंचने का है, जबकि दूसरा विकल्प अपर गंगा कैनाल के समानांतर एक्सप्रेसवे विकसित करने का है। उत्तराखंड सरकार ने भी इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव स्तर पर अधिकारियों को सर्वे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही अंतिम एलाइनमेंट तय होगा, इस विस्तार को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के बड़े फायदे
इस विस्तार के कई बड़े फायदे सामने आ सकते हैं। सबसे अहम फायदा धार्मिक पर्यटन को मिलेगा। हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन ट्रैफिक और लंबी यात्रा समय एक बड़ी चुनौती रहता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी से हरिद्वार का सफर काफी तेज और सुगम हो जाएगा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय कारोबार को भी नई गति मिलेगी।
उद्योग और कृषि दोनों के लिए लाभकारी
इसके अलावा, यह एक्सप्रेसवे कृषि और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस परियोजना को संभव बनाने में किसानों की बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने जमीन उपलब्ध कराई। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते किसानों की उपज बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब विकसित होने की संभावना भी बढ़ेगी।
यूपी के 12 जिलों की कनेक्टिविटी और मजबूत
गंगा एक्सप्रेसवे को आगे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद जैसे जिलों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यह पूरा नेटवर्क उत्तर भारत में एक मजबूत ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करेगा।
कितना होगा टोल
टोल की बात करें तो मेरठ से प्रयागराज तक पूरे सफर के लिए कार चालकों को करीब 1800 रुपये चुकाने होंगे, जबकि दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के लिए यह शुल्क लगभग 905 रुपये तय किया गया है। हालांकि, जब यह एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक विस्तारित होगा, तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।