हल्द्वानी में फेक कागजों से निवास और आधार बना रहा था गिरोह, ऐक्शन की जद में फैजान

संक्षेप: दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाता था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली बम धमाके के बाद राज्यों में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाता था। प्रशासन ने फैजान नाम के एक शख्स पर ऐक्शन लिया है। फैजान के बनभूलपुरा स्थित आवास पर छापेमारी की गई। अधिकारियों को छापे में कई आधार कार्ड, सैकड़ों पुराने बिजली बिल, कई स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए।

मुख्यमंत्री के सचिव और कुमाऊं आयुक्त (कमिश्नर) दीपक रावत ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और संबंधित पटवारी के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर रावत ने बताया कि यह कार्रवाई बरेली निवासी रईस अहमद की र से एक जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराने के बाद शुरू हुई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बनभूलपुरा में जाली दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जांच में पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्र तहसील में अर्जीनवीस के रूप में काम कर रहे एक सीएससी संचालक फैजान मिकरानी की ओर से तैयार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि फैजान ने रईस अहमद, देवेंद्र पांडे और उसकी पत्नी नंदी पांडे के नाम से आईडी का इस्तेमाल करके जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाए।

फैजान से सख्ती से पूछताछ की गई। उसके बयानों से सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के संकेत मिले। आरोपी फैजान के आवास पर छापेमारी हुई। अधिकारियों ने मौके से कई आधार कार्ड, सैकड़ों पुराने बिजली बिल, कई स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। जांचकर्ताओं ने पाया कि पुराने बिजली बिल बिजली महकमे के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से हासिल किए गए जिन्होंने कथित तौर पर आवेदकों से दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पैसे लिए थे।

अधिकारियों ने बताया कि आशंका है कि इन बिलों का इस्तेमाल फिर धोखाधड़ी से स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि फैजान ने आवेदनों को प्रोसेस करने और जाली प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए फर्जी ईमेल आईडी बनाईं। आरोपियों ने अन्य लोगों के मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए।

कुमाऊं आयुक्त (कमिश्नर) दीपक रावत ने हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी राहुल शाह को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तहसील परिसर में केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति ही काम कर सकें। मौजूदा लाइसेंसधारकों के काम की भी समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन प्रमाण पत्र आवेदनों को मंजूरी देने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों और पटवारी की अलग से जांच के आदेश दिए गए हैं।