गणेश विसर्जन को गंगा में उतरा युवक, नदी में बहते देख परिवार में चीख-पुकार

गणेश विसर्जन को गंगा नदी में उतरा युवक पैर फिसलने के कारण गंगा नदी में बह गया। परिवार में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते युवक उनकी आंखों से ओझल हो गया।

गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने गए युवक की गंगा में डूबने से जान चली गई। युवक की पहचान निखिल गुप्ता (38 वर्ष) निवासी संदेश नगर कनखल के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात निखिल गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए राजघाट क्षेत्र में गंगा किनारे पहुंचा था। प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बहता चला गया। साथी युवक उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें निखिल गंगा में बहता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कनखल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

कनखल थाना प्रभारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और तत्काल खोजबीन शुरू की गई। अंधेरा और गंगा का तेज बहाव तलाश में बाधा आ रही है। अभियान सुबह भी जारी है।