Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ganesh Godiyal appointed as new President of Uttarakhand Pradesh Congress Committee
उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, पार्टी ने इस नेता पर जताया भरोसा

उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, पार्टी ने इस नेता पर जताया भरोसा

संक्षेप: प्रेस नोट में बताया गया कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान की सराहना करती है।

Tue, 11 Nov 2025 10:33 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। इसके अलावा निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार रात को एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी।

बता दें कि नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान वह जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक करीब नौ महीनों तक इस पद पर रहे थे। तब उन्हें हटाकर करण माहरा को ही यह जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार माहरा को हटाकर गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गोदियाल CWC सदस्य और प्रदेश की श्रीनगर सीट से विधायक भी रह चुके हैं।

नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रह चुके हैं। वह प्रदेश की श्रीनगर सीट से विधायक भी रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा गया: माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री गणेश गोदियाल को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है:

1. श्री प्रीतम सिंह - अध्यक्ष, प्रचार समिति
2. डॉ. हरक सिंह रावत - अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन समिति

माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य भी नियुक्त किया है। पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान की सराहना करती है।

