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चारधाम यात्रा पर ईंधन संकट बढ़ा; कई पंप सूखे, हरिद्वार छोड़ हर जगह पेट्रोल के दाम 100 पार

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/गढ़वाल
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Fuel Crisis on chardham yatra: चारधाम यात्रा पर भी ईंधन संकट बढ़ गया है। कई पंप सूखे पड़े हैं। बदरीनाथ धाम में पेट्रोल और डीजल की लिमिट तय कर दी गई है। हरिद्वार छोड़ हर जगह तेल के दाम 100 पार।

चारधाम यात्रा पर ईंधन संकट बढ़ा; कई पंप सूखे, हरिद्वार छोड़ हर जगह पेट्रोल के दाम 100 पार

Fuel Crisis on Chardham Yatra: पश्चिम एशिया संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। देहरादून में पेट्रोल की कीमत 100.50 और डीजल 95.90 रुपये प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार को छोड़ शेष जिलों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार कर गई है। उधर, चारधाम यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत गहराने लगी है। बदरीनाथ में 800 रुपये का पेट्रोल और एक हजार का ही डीजल मिल रहा है।

11 दिन में पेट्रोल-डीजल के दामों में यह चौथी वृद्धि है। इसके बावजूद तेल कंपनियों को अभी भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में तेल की कीमतों में अभी और इजाफा हो सकता है। 15 मई से शुरू हुए कीमतों में संशोधन के तहत पेट्रोल-डीजल के दामों में अब तक करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है।

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बदरीनाथ में पेट्रोल और डीजल की लिमिट तय हुई

ज्योतिर्मठ के एकमात्र पंप पर पेट्रोल खत्म होने से नाराज यात्रियों ने पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। उधर, प्रशासन ने चमोली जिले में चारपहिया वाहनों के लिए एक हजार रुपये तक तेल देने की सीमा तय कर दी है। बदरीनाथ स्थित जीएमवीएन पेट्रोल पंप पर केवल 800 रुपये का पेट्रोल और एक हजार रुपये का डीजल दिया जा रहा है।

चारधाम यात्रा मार्ग पर ईंधन का संकट

चारधाम यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत गहराने लगी है। ज्योतिर्मठ, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और पीपलकोटी समेत कई स्थानों पर यात्रियों को तेल नहीं मिलने या सीमित मात्रा में दिए जाने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं।

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उधर, चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव श्रीनगर शहर के पांच में से चार पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल समाप्त हो गया। रुद्रप्रयाग में भी कई पंपों पर सीमित ईंधन दिया जा रहा है। वहीं, पीपलकोटी पंप पर तेल नहीं मिलने से यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी।

टैंकर नहीं पहुंच पाने से संकट गहराया

पूर्ति विभाग के अनुसार रविवार को टैंकर नहीं पहुंच पाने से संकट गहराया। प्रशासन का कहना है कि भुगतान और आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव से यह समस्या हुई है। चमोली प्रशासन ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक ईंधन भंडारण नहीं करने की अपील की है।

11 दिन में चार बार दाम बढ़े

वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम में इस वृद्धि के बावजूद तेल कंपनियों को 600 करोड़ रुपये प्रतिदिन की हानिक हो रही है। एलपीजी सिलेंडर पर भी घाटा हो रहा है। पेट्रोल-डीजल के दाम 11 दिन में चार बार बढ़ चुके हैं। यह वृद्वि सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित लगती है, मगर ऐसा नहीं है। इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। आगामी दिनों में ये 10 बड़े असर दिख सकते हैं…

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खाने-पीने का सामान महंगा हो सकता है

डीजल महंगा होने से सब्जी, दूध, फल और रोजमर्रा के सामान की ढुलाई लागत बढ़ेगी। इससे किराना, खाने-पीने की चीजों के दाम पर असर पड़ सकता है। फूड डिलीवरी, ग्रॉसरी ऐप और ई-कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी शुल्क बढ़ा सकती हैं। हैं। यानी घर बैठे सामान मंगाना महंगा होगा। ऑटो, टैक्सी और बस किराए में वृद्वि संभव है। इससे दैनिक यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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