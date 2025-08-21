From Religious Conversion to Madrasa Recognition How Uttarakhand New Laws Will Impact in Life धर्मांतरण से लेकर मदरसों की मान्यता तक, उत्तराखंड में पास विधेयकों के कानून बनते ही क्या पड़ेगा असर, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़From Religious Conversion to Madrasa Recognition How Uttarakhand New Laws Will Impact in Life

धर्मांतरण से लेकर मदरसों की मान्यता तक, उत्तराखंड में पास विधेयकों के कानून बनते ही क्या पड़ेगा असर

गैरसैंण मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड सरकार ने 9 अहम विधेयक पास करा लिए। इनमें धर्मांतरण, मदरसों की मान्यता और लिव-इन में और सख्ती जैसे विधेयक हैं। इनके कानून बनते ही क्या असर पड़ेगा।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 21 Aug 2025 07:41 AM
share Share
Follow Us on
धर्मांतरण से लेकर मदरसों की मान्यता तक, उत्तराखंड में पास विधेयकों के कानून बनते ही क्या पड़ेगा असर

उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में एक साथ नौ अहम विधेयक पास किए गए हैं। ये विधेयक अब कानून बनते ही आम जनता की ज़िंदगी पर सीधा असर डालेंगे। धर्मांतरण पर कड़े प्रावधान से लेकर शादी के रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था और मदरसों की मान्यता के बदले हुए मानकों तक—हर फैसले का असर समाज के अलग-अलग वर्गों पर दिखेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत चुनाव और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से जुड़े इन नए कानूनों ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है कि आखिर आगे उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं।

समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक

अब विवाह का पंजीकरण एक साल तक किया जा सकेगा। इसमें दंड का प्रावधान भी जोड़ा गया है। रजिस्ट्रार को पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार दिया गया है।

ये भी पढ़ें:जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद, लिव-इन पर और सख्त सजा; उत्तराखंड सदन में 9 विधेयक पास

जबरन धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड विधानसभा में पास हुए नए विधेयकों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़ा प्रावधान शामिल किया गया है। इसके तहत यदि किसी को उसकी इच्छा के बिना धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। यह कदम समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मदरसों की मान्यता को लेकर बदलाव

मानसून सत्र में पास हुए विधेयकों में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों, खासकर मदरसों की मान्यता से जुड़े मानकों में भी संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में मदरसों के साथ-साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक मान्यता पाने के लिए मदरसों को तय शैक्षिक और प्रशासनिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। सरकार का का तर्क है कि इन नियमों से मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए शिक्षा के अवसर और बढ़ेंगे।

पंचायती राज (संशोधन) विधेयक

25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही, एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिश के अनुसार ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक

लोकतंत्र सेनानियों का चिह्नीकरण होगा। उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा मिलेगी।

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर अधिनियम (संशोधन)

प्रबंधन और प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है।

साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक

आपराधिक मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे ताकि गवाहों को खतरों से बचाया जा सके।

अन्य विधेयक

विनियोग विधेयक से विकास कार्यों को गति मिलेगी

Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।