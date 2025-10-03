काशीपुर में मर्डर! 15 लाख के लिए दोस्त को मार डाला

एमपी से काशीपुर आए मार्बल फिटिंग के एक ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उसके दो दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

देवकी राठौर ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पति 37 वर्षीय केशव राठौर, आरोपी मुन्नू और राशिद निवासी वीरपुर जिला श्योपुर (मप्र) के साथ मिलकर करीब पांच साल से ठेके पर भवन निर्माण का कार्य करता था। काशीपुर में इमारत बनाने का काम चल रहा था, जिसमें उसके पति के करीब 15 लाख रुपये दोनों आरोपियों की ओर बकाया थे। रकम को लेने की बात कहकर केशव घर से निकले, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों पर हत्या का शक है।