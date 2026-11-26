बांह में माचिस की तीली जैसी रॉड से आसान फैमिली प्लानिंग; सरकारी अस्पतालों में फ्री
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब तीन साल तक गर्भधारण रोकने वाला आधुनिक ‘इम्प्लानॉन एनएक्सटी’ इम्प्लांट मुफ्त लगाया जाएगा। यह लगातार तीन साल तक गर्भधारण रोकने में प्रभावी है।
परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को अब रोज गर्भनिरोधक गोलियां खाने या बार-बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब तीन साल तक गर्भधारण रोकने वाला आधुनिक ‘इम्प्लानॉन एनएक्सटी’ इम्प्लांट मुफ्त लगाया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब प्रदेशभर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को इसका प्रशिक्षण देकर सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
माचिस की तीली के आकार की यह लचीली रॉड महिला की बांह में त्वचा के ठीक नीचे लगाई जाती है। यह लगातार तीन साल तक गर्भधारण रोकने में प्रभावी है। अब तक यह सुविधा बड़े निजी अस्पतालों में ही महंगी कीमत पर उपलब्ध थी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे महिलाओं को रोजाना गर्भनिरोधक गोलियां लेने, कॉपर-टी लगवाने या हर तीन महीने में ‘अंतरा’ इंजेक्शन के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं स्थाई नसबंदी से भी निजात मिल जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज के बाद इसे अन्य मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सीएचसी तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का एक प्रशिक्षण सत्र पूरा हो चुका है।
प्रजनन दर 1.7 पर पहुंची, सुरक्षित अंतर पर जोर
उत्तराखंड में कुल प्रजनन दर घटकर 1.7 पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का जोर अब स्थायी नसबंदी के बजाय बच्चों के जन्म के बीच सुरक्षित अंतर रखने पर है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन और गायनी विभाग की एचओडी डॉ. चित्रा जोशी इस कार्यक्रम की मास्टर ट्रेनर हैं। डॉ.जैन के अनुसार, यह तरीका उन महिलाओं के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जो कॉपर-टी नहीं लगवाना चाहतीं या स्थायी नसबंदी का विकल्प नहीं चुनना चाहतीं।
ऐसे काम करता है इम्प्लांट
डॉ. जोशी के मुताबिक, डॉक्टर विशेष उपकरण की मदद से महिला के कम इस्तेमाल होने वाले हाथ में त्वचा के ठीक नीचे यह इम्प्लांट लगाते हैं। यह बाहर से दिखाई नहीं देता। इससे शरीर में धीरे-धीरे प्रोजेस्टिन हार्मोन निकलता रहता है, जो गर्भधारण रोकता है। इसकी खासियत यह है कि महिला तीन साल से पहले भी गर्भधारण करना चाहे तो इसे निकलवा सकती है। इसके लिए मामूली कट लगाया जाता है। इम्प्लांट निकलने के बाद प्रजनन क्षमता लौट आती है।
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