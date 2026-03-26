उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, सबसे पहले इस जिले से हुई शुरुआत
राज्य के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना सरकार की जनहितैषी सोच का परिणाम है, ताकि किसी भी महिला को समय पर उपचार से वंचित न रहना पड़े।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की सुध लेते हुए उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान प्रशासन ने बुधवार को जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए हैली सेवा की शुरूआत की, जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान पहले दिन एक महिला को जखोली से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को इस योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव की सुविधा दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त प्रयासों से उपलब्ध कराई जा रही यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है।
उदिना बनीं इस सेवा का लाभ उठाने वाली पहली महिला
अधिकारियों के अनुसार, इस सेवा की शुरुआत के पहले ही दिन जखोली की रहने वाली उदिना को इस सेवा का लाभ मिला। इस दौरान बेहद दुर्गम क्षेत्र की निवासी उदिना को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सा देखरेख के लिए बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए जखोली से जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। ताकि उसका प्रसव सुरक्षित एवं चिकित्सकीय निगरानी में संपन्न कराया जा सके। समय पर अस्पताल पहुंचने से परिवार ने भी राहत की सांस ली है।
जहां पहुंचना मुश्किल, ऐसी जगहों के लिए वरदान साबित होगी योजना
रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी, जहां सड़क संपर्क सीमित है या आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि यह पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुदृढ़ बनाई जा रहीं राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं
उधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के दिशा-निर्देशों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और समावेशी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना इसी सोच का परिणाम है, ताकि किसी भी महिला को समय पर उपचार से वंचित न रहना पड़े।
उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए बनेगी जीवन रक्षक
आगे उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, समान रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
कुर्वे ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सुधार किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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