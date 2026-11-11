आयुष्मान में कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज, दवाएं भी सस्ती; भाजपा सरकार ले सकती है फैसला
आयुष्मान योजना के तहत कैंसर की महंगी दवाएं कवर नहीं हो रही हैं। इस वजह से कीमो, रेडिएशन, इम्युनो और टार्गेटेड आदि थैरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमत खुद चुकानी पड़ती है।
कैंसर के मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत अब पूरा इलाज निशुल्क मिल जाएगा। महंगी कैंसर रोधी दवाओं के दाम घटने के बाद राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से महंगी दवाओं की कीमत कम होने से रास्ता खुल गया है।
आयुष्मान योजना के तहत कैंसर की महंगी दवाएं कवर नहीं हो रही हैं। इस वजह से योजना के लाभार्थियों को कीमो, रेडिएशन, इम्युनो और टार्गेटेड आदि थैरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। अभी तक दवाओं की कीमत लाखों में होने की वजह से कई मरीजों का इलाज बीच में लटक रहा था। इस परेशानी को देखते हुए सरकारी व प्राइवेट अस्पताल लंबे समय से कैंसर की महंगी दवाओं को भी आयुष्मान योजना के पैकेज में शामिल करने का अनुरोध कर रहे थे।
केंद्र ने दवाओं की कीमत कम की
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 121 तरह की कैंसर दवाओं के 1300 से अधिक फार्मूलेशन की कीमतों में कमी की गई है। इसके बाद अब केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से इन दवाओं के भी आयुष्मान के दायरे में आने की उम्मीद है। जिसका सीधा लाभ राज्य के आम मरीजों को मिलेगा।
50 हजार की दवाई छह हजार में मिलेगी
दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के एचओडी डॉ. दौलत सिंह ने बताया कि केंद्र के निर्णय के बाद कैंसर की कई महंगी दवाएं आम आदमी के बजट में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कीमो थैरेपी में उपयोग में आने वाली जो दवाइयां पहले 50 से 60 हजार में मिलती थीं, अब वे पांच से छह हजार में मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को इन दवाओं को भी आयुष्मान योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया है ताकि गरीब मरीजों का कैंसर का पूरा इलाज आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाए।
राज्य में हर साल मिल रहे 13 हजार नए मरीज
राज्य में हर साल 12 से 13 हजार कैंसर के नए मरीज मिल रहे हैं। कैंसर को लेकर जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है उसी हिसाब से नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य के प्राइवेट अस्पताल तेजी से कैंसर के इलाज की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार भी एम्स और मेडिकल कॉलेजों में कैंसर विभाग को मजबूत करने पर फोकस कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैंसर की दवाओं के सस्ता होने के बाद उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने के संदर्भ में अस्पतालों की ओर से अनुरोध मिले हैं। राज्य सरकार इसका परीक्षण कर रही है और निकट भविष्य में मरीजों के हित में फैसला लिया जाएगा।
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