एक फ्रॉड सालभर करता रहा सरकारी नौकरी, यूपी और उत्तराखंड दोनों सरकारों को कैसे ठगा
संक्षेप: उत्तराखंड के रुद्रपुर में यूपी का फर्जी शिक्षक निलंबित हुआ है। खुलासा हुआ है कि उसने सालभर जॉब की। उसे फर्जी दस्तावेज यूपी से बनाए और सालभर उत्तराखंड सरकार से तनख्वाह ली।
एक फ्रॉड ने यूपी और उत्तराखंड राज्य सरकारों को ठगाकर फर्जी दस्तावेज बनाए और सरकारी नौकरी हासिल कर ली। सालभर वो सरकार से तनख्वाह लेता रहा। घटना रुद्रपुर की है। आरोपी यूपी का बताया जा रहा है और उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहा था।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों से निवास एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवा नौकरी हासिल की थी। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है और सालभर सरकारी सिस्टम को ठगा।
निलंबित शिक्षक शोभित सिंह की नियुक्ति पिछले वर्ष बाजपुर क्षेत्र के हरसान राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। शोभित मूल रूप से रामपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। प्रथमदृष्ट्या जांच में उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) हरेंद्र कुमार मिश्रा ने सोमवार को उसे निलंबित करने के आदेश जारी किए।
ठगी से हासिल की सरकारी नौकरी
डीईओ मिश्रा ने बताया कि बीते वर्ष शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान ऊधमसिंह नगर जिले में 309 पद स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 256 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी।
जांच में यह सामने आया है कि करीब 40 अभ्यर्थियों ने दो राज्यों से निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त की है। ऐसे सभी शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं और अभिलेखों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक मूल अभिलेखों की जांच प्रक्रिया अभी जारी है और जांच में दोषी पाए जाने वाले अन्य शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
