बीएड की परीक्षा देने राजस्थान के 4 छात्रों ने हेलिकॉप्टर से भरी उड़ान, एग्जाम सेंटर था उत्तराखंड

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। इस कारण राजस्थान के चार छात्रों ने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए हेलिकॉप्टर से उड़ान भरी।

राजस्थान के चार छात्रों ने परीक्षा के लिए उत्तराखंड में एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया। वे हेलिकॉप्टर से उड़ान भरते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचे। इन चारों का कहना था कि उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से कई सड़के बंद हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाए। इसलिए उन्होंने यह रास्ता चुना। चारों का यह कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल है।

छात्रों के नाम ओमाराम जाट, मंगाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नारपत कुमार हैं। बालोतरा के ये चारों छात्र उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। उनकी परीक्षा आर.एस. तोलिया पीजी कॉलेज मुनस्यारी (पिथौरागढ़ जिला) में थी।

छात्रों में से एक, ओमाराम जाट ने बताया, “हम 31 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचे तो पता चला कि मुनस्यारी जाने वाले सभी रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हैं। हमें लगा कि शायद हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे।”

इसी दौरान उन्हें हल्द्वानी और मुनस्यारी के बीच हेरिटेज एविएशन की हेलिकॉप्टर सेवा के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कंपनी के सीईओ से संपर्क किया और बताया कि परीक्षा छूटने पर उनका एक साल खराब हो जाएगा।