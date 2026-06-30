Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में एक ही दिन चार भीषण सड़क हादसे, मां-बेटे समेत 9 मरे; कांग्रेस नेता की भी मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड में एक ही चार भीषण सड़क हादसे हो गए। एक में मां-बेटा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं, अल्मोड़ा में कार पलटने से कांग्रेस नेता समेत 4 की जान चली गई।

उत्तराखंड में एक ही दिन चार भीषण सड़क हादसे, मां-बेटे समेत 9 मरे; कांग्रेस नेता की भी मौत

उत्तराखंड में चार भीषण हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार जिले के श्यामपुर में कांगड़ी फ्लाईओवर पर सोमवार तड़के करीब 4:15 बजे बस और पिकअप वाहन की टक्कर में पिकअप सवार मां-बेटे समेत तीन लोगों की जान चली गई और चार लोग घायल हो गए। वहीं, हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास सुबह के समय डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला।

उधर, अल्मोड़ा में कार ऊपर की सड़क से लुढ़कते हुए नीचे दूसरी सड़क पर आकर पलटने से कांग्रेस नेता समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, रुद्रपुर में टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर खड़े कंटेनर में जा घुसने से ट्रैवल कारोबारी की जान चली गई।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर हाई अलर्ट, 2 जुलाई को मॉक ड्रिक; आज कैसा रहेगा मौसम

रोडवेज ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी, 3 की मौत

श्यामपुर की कार्यवाहक प्रभारी सीओ अवनी तिवारी के अनुसार कांगड़ी फ्लाईओवर पर टनकपुर डिपो की रोडवेज बस और पिकअप वाहन की आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पिकअप में 10 लोग सवार थे। बस में 44 यात्री मौजूद थे। हादसे में 18 वर्षीय अमान पुत्र शराफत निवासी नजीबाबाद, 35 वर्षीय फहीम निवासी बढ़ापुर नजीबाबाद की मौत हो गई। घायल 42 वर्षीय शराफत निवासी नजीबाबाद और 35 वर्षीय उनकी पत्नी शबाना को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में शबाना ने दम तोड़ दिया। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मरने वालों में अमान और फहीम बस की टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गए थे।

डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत

हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास वैकल्पिक वन-वे मार्ग पर मिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मृतक के सिर पर लगा हेलमेट टूट गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय ऋतिक कुमार निवासी खुशहालपुर मठेरी, नगीना के रूप में हुई है। वह हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर जा रहे थे। आरोपी चालक घटनास्थल से 500 मीटर आगे डंपर छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:कहीं कार खाई में गिरी, कहीं भीषण टक्कर; उत्तराखंड में सड़क हादसों में 7 की मौत

कार पलटने से कांग्रेस नेता समेत 4 मरे

अल्मोड़ा। बलिया-बैगनिया रोड पर सोमवार दोपहर को हुए हादसे में कांग्रेस के जिला सचिव समेत चार लोगों की मौत हो गई। घायल दो लोगों में एक मृतक कांग्रेस नेता का बेटा भी शामिल है।

पुलिस के मुताबिक,आपस में रिश्तेदार छह लोग ग्राम विशौद बैगनिया से अपने गांव बलिया कार से लौट रहे थे। इसी बीच चालक अचानक कार पर नियंत्रण खो बैठा और कार ऊपर की सड़क से लुढ़कते हुए नीचे दूसरी सड़क पर आकर पलट गई। हादसे में कार सवार कांग्रेस के जिला सचिव 40 वर्षीय राजेन्द्र सिंह बिलवाल, 35 वर्षीय जगदीश सिंह, 56 वर्षीय लछम सिंह और 55 वर्षीय पान सिंह सभी निवासी बलिया, अल्मोड़ा की मौत हो चुकी थी। हादसे में गोपाल सिंह और सचिन सिंह बिलवाल घायल हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में CM शुभेंदु के UCC प्लान पर क्या बोले धामी? उत्तराखंड से जोड़ा कनेक्शन
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।