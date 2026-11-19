CM धामी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ के आरोप में 4 कांग्रेस नेता गिरफ्तार, विधायक पर भी केस
सीएम धामी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने चार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी पर भी केस हुआ है।
पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जौलजीबी मेले के उद्घाटन के बाद हुए हंगामे और बवाल के आरोप में नामजद कांग्रेस के चार नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग दबिश देकर यह कार्रवाई की। सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि मामले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। विधायक ने सीएम के जाने के बाद कार्यक्रम में हंगामा किया। माइक तोड़ा और कुर्सियां फेंकी। भाजपा को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया गया।
एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों को देखते हुए कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों में राम सिंह रोकाया निवासी सूबा, धारचूला हाल हाटदेवल, सौरभ मर्तोलिया निवासी सिरदांग हाल ग्वालगांव, नृप सिंह निवासी सिनेमा लाइन धारचूला और विक्रम दानू निवासी पथरकोट गैला मुनस्यारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने, वादी व गवाहों को डराने-धमकाने या प्रभावित करने की आशंका को खत्म करने और न्यायालय में आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चारों की गिरफ्तारी जरूरी थी। बता दें कि 14 को मेले के उद्घाटन के बाद हुए विवाद और हंगामे के बाद पुलिस ने अगले दिन धारचूला विधायक हरीश धामी समेत कुल छह नामजद पर मुकदमा दर्ज किया था।
कांग्रेस विधायक धामी के खिलाफ मामला दर्ज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बोलने का मौका नहीं मिलने से कथित तौर पर नाराज कांग्रेस विधायक हरीश धामी द्वारा मंच पर तोड़फोड़ करने के आरोप में उनके खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भारत-तिब्बत सीमा पर जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बोलने की अनुमति न दिए जाने से नाराज होकर मंच पर तोड़-फोड़ की थी।
कांग्रेस नेता मानसिक संतुलन खो रहेः धामी
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है, जिसके कारण उसके नेता ''मानसिक संतुलन खो रहे हैं।'' वहीं, विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री को ''डरपोक'' बताते हुए उन पर लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और भाजपा नेता को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कांग्रेस ने कहा कि वह ''अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मान और जनता के अधिकारों की लड़ाई में अपने विधायक के साथ मजबूती से खड़ी है''।
कांग्रेस का पलटवार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रशासन के जरिए विपक्षी जनप्रतिनिधियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद विधायक हरीश धामी ने कथित तौर पर मंच पर रखे माइक्रोफोन और कुर्सियां फेंक दी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया।
हरीश धामी के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा
जौलजीबी मेले के शुभारंभ पर हुए हंगामे और धारचूला में कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के दौरान विधायक हरीश धामी के बयान पर भाजपा ने प्रदर्शन किया। बुधवार को नगर के सिल्थाम में भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हुए। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। वक्ताओं ने कहा कि विधायक धामी लगातार प्रदेश के मुखिया के खिलाफ अशोभनीय व अमर्यादित भाषा के प्रयोग कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कहा कि बीते रोज मंगलवार को भी धारचूला में हुए कार्यक्रम के दौरान विधायक ने अभद्र टिप्पणी की। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से स्थानीय विधायक असहज हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है।
लोहाघाट में भाजपा ने किया प्रदर्शन
लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम धामी के दौरे पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी के अभद्र व्यवहार को लेकर विरोध जताया। बुधवार को नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश सिंह कुंवर के नेतृत्व में मीना बाजार चौराहे में विधायक हरीश धामी का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जौलजीबी मेले में हुई घटना की कड़ी निंदा की। कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन विरोध की अभिव्यक्ति मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए।
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