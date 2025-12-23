Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Former MLA Suresh Rathore called viral audio and video related to the Ankita murder case fake
अंकिता हत्याकांड पर वायरल ऑडियो-वीडियो को पूर्व MLA ने बताया फर्जी, बोले- ...तो सजा भुगतने को तैयार

अंकिता हत्याकांड पर वायरल ऑडियो-वीडियो को पूर्व MLA ने बताया फर्जी, बोले- ...तो सजा भुगतने को तैयार

संक्षेप:

सुरेश राठौर ने कहा कि वह भाजपा को अपनी मां मानते हैं और पार्टी की छवि को किसी भी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और वह स्वयं भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

Dec 23, 2025 08:28 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार, उत्तराखंड
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड को हिलाकर रख देने वाले अंकिता हत्याकांड को लेकर वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो को भाजपा से निष्कासित और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने फर्जी बताते हुए इसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है, साथ ही कहा कि यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जो भी सजा दी जाएगी, वह उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक ने इस बारे में पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर द्वारा उनके नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इस मामले को सनसनीखेज बनाकर फैलाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरिद्वार प्रेसक्लब में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वायरल किया गया ऑडियो पूरी तरह से छेड़छाड़ किया हुआ है और इसे जानबूझकर उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। उन्होंने मांग की कि पुलिस संबंधित मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी और फोरेंसिक जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

पूर्व विधायक ने कहा कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और उनके परिवार को तोड़ना है। उन्होंने आरती गौड़ को अपनी बेटी बताया। राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर उनके परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर मानसिक उत्पीड़न कर रही है और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बताने जैसे गंभीर और निराधार आरोप लगा रही है, जबकि उनकी पत्नी का जन्म हरिद्वार में ही हुआ है।

पूर्व विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि उर्मिला सनावर यह दावा कर रही हैं कि उनसे मेरी शादी हुई है, तो वह इसके ठोस और वैधानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे आरोप न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सामाजिक माहौल को भी खराब कर रहे हैं। जिसके बाद इसी वजह से अराजकता फैलाने के आरोप में उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।

सुरेश राठौर ने कहा कि वह भाजपा को अपनी मां मानते हैं और पार्टी की छवि को किसी भी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और वह स्वयं भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि निर्दोष को न्याय मिल सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

हत्याकांड का नाम तक भूले, पढ़कर बोला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक तो अंकिता हत्याकांड का नाम भी भूल गए, उन्होंने एक कागज में देखकर अंकिता हत्याकांड का नाम पढ़ा और कहा कि उन्हें और उनके नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें 45 साल हो गए हैं, और वह पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला कोई काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

ये भी पढ़ें:अंकिता हत्याकांड में ‘गट्टू’ कौन है? पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी का वायरल वीडियो
ये भी पढ़ें:अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का नया दावा, अगले माह HC में आखिरी सुनवाई

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस ने इस मामले में वायरल हो रहे भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो का हवाला देते हुए एसआईटी जांच की मांग उठाई है। पार्टी की मांग है कि इस मामले में जिस 'गट्टू' का नाम सामने आ रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए। दरअसल, हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित एक्ट्रेस पत्नी ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कथित तौर पर उत्तराखंड सदन में अनैतिक कार्य होने का दावा किया और अंकिता भंडारी मर्डर केस में गहू नाम का जिक्र किया। महिला के मुताबिक, गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या हुई थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।