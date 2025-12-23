अंकिता हत्याकांड पर वायरल ऑडियो-वीडियो को पूर्व MLA ने बताया फर्जी, बोले- ...तो सजा भुगतने को तैयार

संक्षेप: सुरेश राठौर ने कहा कि वह भाजपा को अपनी मां मानते हैं और पार्टी की छवि को किसी भी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और वह स्वयं भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

उत्तराखंड को हिलाकर रख देने वाले अंकिता हत्याकांड को लेकर वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो को भाजपा से निष्कासित और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने फर्जी बताते हुए इसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है, साथ ही कहा कि यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जो भी सजा दी जाएगी, वह उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक ने इस बारे में पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर द्वारा उनके नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इस मामले को सनसनीखेज बनाकर फैलाया गया है।

हरिद्वार प्रेसक्लब में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वायरल किया गया ऑडियो पूरी तरह से छेड़छाड़ किया हुआ है और इसे जानबूझकर उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। उन्होंने मांग की कि पुलिस संबंधित मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी और फोरेंसिक जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

पूर्व विधायक ने कहा कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और उनके परिवार को तोड़ना है। उन्होंने आरती गौड़ को अपनी बेटी बताया। राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर उनके परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर मानसिक उत्पीड़न कर रही है और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बताने जैसे गंभीर और निराधार आरोप लगा रही है, जबकि उनकी पत्नी का जन्म हरिद्वार में ही हुआ है।

पूर्व विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि उर्मिला सनावर यह दावा कर रही हैं कि उनसे मेरी शादी हुई है, तो वह इसके ठोस और वैधानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे आरोप न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सामाजिक माहौल को भी खराब कर रहे हैं। जिसके बाद इसी वजह से अराजकता फैलाने के आरोप में उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।

सुरेश राठौर ने कहा कि वह भाजपा को अपनी मां मानते हैं और पार्टी की छवि को किसी भी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और वह स्वयं भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि निर्दोष को न्याय मिल सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

हत्याकांड का नाम तक भूले, पढ़कर बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक तो अंकिता हत्याकांड का नाम भी भूल गए, उन्होंने एक कागज में देखकर अंकिता हत्याकांड का नाम पढ़ा और कहा कि उन्हें और उनके नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें 45 साल हो गए हैं, और वह पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला कोई काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।