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जिंदा रहने की जंग है, जल्द लौटकर आऊंगा... उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत की भावुक पोस्ट

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होने भावुक पोस्ट में लिखा कि जिंदा लड़ने की जंग लड़ रहा हूं। उन्होंने अपनी मां को भी याद किया।

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हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत इन दिनों अस्वस्थता के चलते दिल्ली में अपने आवास पर रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने अपनी बीमारी और राजनीति में प्रवेश के शुरुआती दिनों को याद किया। उनके इन शब्दों में जहां एक ओर मां का वात्सल्य छलका, वहीं सक्रिय राजनीति से दूर रहने की टीस और कसक भी साफ नजर आई।

अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने बताया कि कैसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से उनकी राजनीतिक यात्रा की अप्रत्याशित शुरुआत हुई थी। दोस्तों और चाचा के कहने पर अनजाने में भरा गया पर्चा उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। उस वक्त आर्थिक तंगी के बीच जब पैसों की बात उठी, तो उनकी मां ने अपनी धोती की गांठ से 27 रुपये निकालकर दिए थे और कहा था- पैसों की बात आए तो पीछे मत हटना, जमीन बेच देंगे, पर लड़ना... डटकर लड़ना।

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मां को याद किया

मां की उस सीख को याद करते हुए रावत ने लिखा कि उस दौरान मात्र दो रुपये खर्च हुए थे और वे चुनाव जीत गए। उसके बाद से उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार संघर्ष करते रहे।

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भावुक पोस्ट में क्या लिखा

जुझारू नेता के रूप में जाने जाने वाले हरीश के शब्दों में आज अपनी बीमारी को लेकर गहरी टीस दिखाई दी। उन्होंने भावुक होते हुए लिखा, ‘आगे भी खूब लड़ा, अब भी लड़ ही रहा हूं... हां, अब मैं जिंदा रहने की जंग लड़ रहा हूं।’ अस्वस्थता के कारण जनसेवा और जनसमस्याओं के लिए सड़कों पर न उतर पाने का दर्द उनके इस संदेश में स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि, वे इस कठिन दौर में भी अपनी मां के उन्हीं शब्दों से ऊर्जा पा रहे हैं, जो आज भी उनके कानों में गूंज रहे हैं ‘लड़ना, डटकर लड़ना।’

78 वर्ष के हो चुके वरिष्ठ कांग्रेसी हरीश रावत का कहना है कि स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। शारिरिक दिक्कतें हैं। मित्र-परिजनों की शुभकामनाओं की बदौलत स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। जल्द ही मैं लौटकर आ रहा हूं।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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