पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर थाने नहीं पहुंचे, 'उर्मिला फाइल्स' पर पुलिस ने घर पर मारी रेड

पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर थाने नहीं पहुंचे, 'उर्मिला फाइल्स' पर पुलिस ने घर पर मारी रेड

संक्षेप:

EX BJP MLA Suresh Rathore: वायरल हो रहे ऑडियो-वीडियो मामले में सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस में पेश नहीं होने के चलते पुलिस ने पूर्व विधायक के घर रेड मारी और नोटिस चस्पा किया।

Dec 28, 2025 03:57 pm ISTGaurav Kala हरिद्वार, वार्ता
EX BJP MLA Suresh Rathore: 'उर्मिला फाइल्स' से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचाने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ हरिद्वार और देहरादून थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज है। हरिद्वार पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो पुलिस ने उनके घर पहुंच गई।

पुलिस ने पूर्व विधायक को सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो-वीडियो मामले में दर्ज मुकदमे के चलते पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। पूर्व विधायक नोटिस के बावजूद शनिवार को बहादराबाद थाने नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ज्वालापुर स्थित उनके आवास पर देर रात नोटिस चस्पा कर दिया है।

यदि थाने नहीं पहुंचे तो बढ़ेगी मुश्किल

पुलिस सूत्रों के अनुसार यदि सुरेश राठौर थाने में पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पूर्व विधायक ने पुलिस से बातचीत में शहर से बाहर होने की बात कही है और रविवार तक हरिद्वार लौटने का दावा किया है। इस मामले में दूसरी नामजद आरोपी अभिनेत्री उर्मिला सनावर को भी जल्द ही नोटिस थमाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सहारनपुर पुलिस से प्रक्रिया शुरू की गई है।

रविदास महापीठ दर्ज कर चुका है मुकदमा

यह मामला शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर थाना बहादराबाद में दर्ज किया गया है। जांच बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से जल्द पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई तेज होगी।

अंकिता हत्याकांड पर किए खुलासे

बता दें कि पिछले दिनों पूर्व भाजपा विधायक राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी किए थे। महिला ने दावा किया था कि किसी बड़े वीवीआईपी 'गट्टू' के कहने पर अंकिता हत्याकांड को अंजाम दिया गया। महिला ने अंकिता हत्याकांड के बाद वीवीआईपी को बचाने के लिए ऋषिकेश स्थित उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहा दिया गया था, ताकि रिजॉर्ट से सबूत मिटाए जा सकें। इन आरोपों के बाद महापीठ ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
