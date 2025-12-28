पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर थाने नहीं पहुंचे, 'उर्मिला फाइल्स' पर पुलिस ने घर पर मारी रेड

संक्षेप: EX BJP MLA Suresh Rathore: वायरल हो रहे ऑडियो-वीडियो मामले में सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस में पेश नहीं होने के चलते पुलिस ने पूर्व विधायक के घर रेड मारी और नोटिस चस्पा किया।

EX BJP MLA Suresh Rathore: 'उर्मिला फाइल्स' से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचाने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ हरिद्वार और देहरादून थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज है। हरिद्वार पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो पुलिस ने उनके घर पहुंच गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने पूर्व विधायक को सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो-वीडियो मामले में दर्ज मुकदमे के चलते पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। पूर्व विधायक नोटिस के बावजूद शनिवार को बहादराबाद थाने नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ज्वालापुर स्थित उनके आवास पर देर रात नोटिस चस्पा कर दिया है।

यदि थाने नहीं पहुंचे तो बढ़ेगी मुश्किल पुलिस सूत्रों के अनुसार यदि सुरेश राठौर थाने में पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पूर्व विधायक ने पुलिस से बातचीत में शहर से बाहर होने की बात कही है और रविवार तक हरिद्वार लौटने का दावा किया है। इस मामले में दूसरी नामजद आरोपी अभिनेत्री उर्मिला सनावर को भी जल्द ही नोटिस थमाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सहारनपुर पुलिस से प्रक्रिया शुरू की गई है।

रविदास महापीठ दर्ज कर चुका है मुकदमा यह मामला शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर थाना बहादराबाद में दर्ज किया गया है। जांच बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से जल्द पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई तेज होगी।