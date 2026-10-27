मरने की सोचने लगी थी पूर्व भाजपा विधायक की बेटी, बताया- ब्लैकमेल कर रही थी उर्मिला सनावर
पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने दावा किया है कि उर्मिला ने उसकी तस्वीरें और वीडियो एडिट कर वायरल किए। वह सुसाइड का सोचने लगी थी।
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर रविवार देर रात को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत गौतम समेत अन्य लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी की। उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी दीपिका राठौड़ ने खुलासा किया कि उर्मिला सनावर लंबे समय से उन्हें और उनके परिवार को ब्लैकमेल कर मानसिक उत्पीड़न कर रही थीं। परेशान होकर होकर वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थीं।
सोमवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पुत्री दीपिका राठौड़ ने ज्वालापुर आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान दीपिका ने पुलिस कार्रवाई के लिए आभार जताते हुए आरोप लगाया कि 24 अक्तूबर को फोन कर उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। इसके साथ रविदास धाम अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया। मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और परिवार को जान से मरवाने की धमकी दी गई।
आरोप- फोटो और वीडियो एडिट कर वायरल किए
दीपिका के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले उनकी फोटो और वीडियो एडिट कर वायरल किए गए थे। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। इससे वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गई थीं। दीपिका ने कहा कि उस समय उनके मन में आत्महत्या करने के विचार आने लगे थे। दीपिका ने कहा कि उर्मिला की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। हालांकि, दीपिका के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है
अंकिता केस में उर्मिला और राठौर की पेशी अब 3 नवंबर को
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में नार्को टेस्ट को लेकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पेशी अब तीन नवंबर को होगी। सोमवार को दोनों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना था, लेकिन अलग-अलग कारणों से सुनवाई आगे बढ़ गई।
उर्मिला सनावर को रविवार को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके चलते वह सोमवार को अदालत में पेश नहीं हो सकीं। वहीं, सुरेश राठौड़ ने अदालत में हलफनामा देकर स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने दोनों को तीन नवंबर को पेश होने के आदेश दिए।
इससे पहले 23 अक्तूबर को अदालत में पेश हुईं उर्मिला सनावर ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति जताई थी। अदालत ने उन्हें अपनी सहमति पर विचार करने के लिए समय दिया था। अब अगली सुनवाई पर इस संबंध में उनका पक्ष सामने आएगा। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने उर्मिला सनावर को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। दोनों के उपस्थित नहीं होने पर अब तीन नवंबर को उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ को कोर्ट में पेश होना होगा।
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