स्कूल में जबरन नमाज, टॉयलेट साफ कराए; 8वीं के बच्चों ने बाल आयोग को खुद बताई प्रिंसिपल की करतूत
देहरादून के डोईवाला में स्कूली बच्चों के पत्र का बाल आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने स्कूल में जबरन नमाज पढ़ाई, टॉयलेट साफ कराए। बाल आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून के डोईवाला स्थित राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में कथित धार्मिक गतिविधियों और बाल श्रम के मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) देहरादून को पत्र लिखकर 20 अप्रैल तक कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
आयोग के अनुसचिव डॉ.सतीश कुमार सिंह ने देहरादून के सीईओ को दिए पत्र में उस शिकायत का हवाला दिया है, जिसमें कक्षा 8 के छात्रों ने स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि बच्चों से स्कूल में शौचालयों की सफाई कराई जाती है। स्कूल में कई वर्षों से खेल नहीं हो रहे हैं। बाल आयोग अध्यक्ष डॉ.गीता खन्ना ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आयोग की टीम स्कूल भी जाएगी।
बच्चों ने खुद पत्र लिख बताई आपबीती
दरअसल, इस स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्रों ने स्वयं आयोग को एक शिकायती पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा उन्हें जबरन नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया जाता है।
छात्रों ने पत्र में यह भी बताया कि विद्यालय में पिछले कई वर्षों से कोई खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया है। सबसे चिंताजनक यह है कि बच्चों से स्कूल और शौचालयों की सफाई जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, जो बाल श्रम की श्रेणी में आता है और बाल अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
आयोग के अनुसचिव डॉ. सतीश कुमार सिंह ने पत्र जारी कर मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र की प्रति खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला को भी भेजी गई है।
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