1100 रुपए के लिए जिगरी दोस्त की ले ली जान, घर में घुसकर चाकू से गोदा

कुछ रुपयों के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह घर में घुसा और चाकू से गोद दिया। आस-पास के लोगों का कहना है कि दोनों साथ ही घूमा करते थे और उनकी दोस्ती के पूरे मोहल्ले में चर्चा थी।

हरिद्वार के बहादराबाद कस्बे में 1100 रुपए के लेन-देन में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है दोनों घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर साथ में ही घूमते थे।

पुलिस के मुताबिक रविवार रात 24 वर्षीय सौरभ पुत्र राजाराम घर पर मौजूद था। उसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाला 25 वर्षीय रोहित पुत्र मांगेराम घर में घुस आया। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर बहस हुई। इसी बीच रोहित ने चाकू निकाल लिया और सौरभ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए। नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। वहां देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सौरभ के चाचा विवेक कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी बहादराबाद अंकुर शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी चोरी कर नशा करते थे लेकिन कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे।