Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़For Just 1100 Best Friend Murdered Stabbed Inside Home with Knife

1100 रुपए के लिए जिगरी दोस्त की ले ली जान, घर में घुसकर चाकू से गोदा

कुछ रुपयों के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह घर में घुसा और चाकू से गोद दिया। आस-पास के लोगों का कहना है कि दोनों साथ ही घूमा करते थे और उनकी दोस्ती के पूरे मोहल्ले में चर्चा थी।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
1100 रुपए के लिए जिगरी दोस्त की ले ली जान, घर में घुसकर चाकू से गोदा

हरिद्वार के बहादराबाद कस्बे में 1100 रुपए के लेन-देन में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है दोनों घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर साथ में ही घूमते थे।

पुलिस के मुताबिक रविवार रात 24 वर्षीय सौरभ पुत्र राजाराम घर पर मौजूद था। उसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाला 25 वर्षीय रोहित पुत्र मांगेराम घर में घुस आया। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर बहस हुई। इसी बीच रोहित ने चाकू निकाल लिया और सौरभ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

ये भी पढ़ें:बेटी के पैदा होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया, 80 फीसदी तक झुलसी; पति पर FIR

शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए। नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। वहां देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सौरभ के चाचा विवेक कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी बहादराबाद अंकुर शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी चोरी कर नशा करते थे लेकिन कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे।

घनिष्ठ मित्र थे दोनों

लोगों के अनुसार सौरभ और रोहित घनिष्ठ मित्र थे। दोनों अक्सर साथ ही नजर आते थे। रविवार को दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि पहले सौरभ ने रोहित को बीच बाजार में थप्पड़ मारा था।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Crime News Haridwar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।