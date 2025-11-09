जनता-उपासना एक्सप्रेस पर कोहरे ने लगाया ब्रेक, दिसंबर से फरवरी के बीच रेलवे का नया शेड्यूल चेक करें
संक्षेप: Railway New Schedule: रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कुछ दिनों के लिए दोनों ट्रेनों का संचालन रोकने का ऐलान किया है और नया शेड्यूल जारी किया है। वहीं, देहरादून एयरपोर्ट पर सात उड़ानें निर्धारित समय से देर से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।
Janata and Upasana Express: सर्दियों के मौसम में पड़ने वाले कोहरे को देखते हुए देहरादून आने-जाने वाली दो प्रमुख ट्रेनें जनता एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस दिसंबर से माह से फरवरी के बीच हर हफ्ते कुछ दिन रद्द रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के निरस्तीकरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे रेलयात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
हर साल सर्दियों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होती है। लिहाजा, रेलवे कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से स्थगित करता है। इसी क्रम में देहरादून से हावड़ा और वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की जाएंगी। कोहरे के कारण कई अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रह सकता है।
इन दिनों नहीं चलेंगी ट्रेनें
जनता एक्सप्रेस (वाराणसी से दून) दिसंबर- 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 जनवरी- 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31
जनता एक्सप्रेस (दून से वाराणसी) दिसंबर-2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, जनवरी-2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
उपासना एक्सप्रेस (हावड़ा से दून) दिसंबर-2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 जनवरी-2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30, फरवरी-3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
उपासना एक्सप्रेस (दून से हावड़ा) दिसंबर-3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी-3, 7, 10, 17, 21, 24, 27, 31, फरवरी- 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
दून एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची सात फ्लाइट्स
देहरादून एयरपोर्ट पर शनिवार को देश के अलग-अलग शहरों से आने वाली कुल सात उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के कारण छह उड़ानें देरी से आई थीं। Xशनिवार को दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, और मुंबई से आने वाली उड़ानें देरी से आईं।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलायंस एयर की दिल्ली से सुबह 7:20 बजे की उड़ान 51 मिनट की देरी से 8:11 बजे पहुंची। Xइंडिगो की दिल्ली से सुबह 9:00 बजे की उड़ान 1 घंटा 33 मिनट की देरी से 10:33 बजे पहुंची। इंडिगो की हैदराबाद से सुबह 11:10 बजे की उड़ान 11:44 बजे, Xएयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2:20 बजे की उड़ान अपरान्ह 3:05 बजे पहुंची।
इसी प्रकार इंडिगो की दिल्ली से अपरान्ह 3:20 बजे की उड़ान 3:45 बजे जबकि एयर इंडिया की दिल्ली से शाम 4:10 बजे की उड़ान 4:33 बजे पहुंची। वहीं, Xइंडिगो की दिल्ली से शाम 6:20 बजे की उड़ान 7:00 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर उतरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि उड़ानों के देरी से आने के पीछे शुक्रवार को दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में आई खराबी का बैकलॉग है।
