कोहरा और ओवरस्पीड ने ले ली जान, उत्तराखंड से लौट रहे यूपी के युवकों की हादसे में मौत

संक्षेप: कोहरा और ओवरस्पीड ने मेरठ के दो युवकों की जान ले ली। दोनों युवक हरिद्वार से लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार, गंग नहर में दोनों युवकों की लाश कार में मिली, कार नहर में डूबी हुई थी।

गंग नहर पटरी पर मेरठ की ओर से आ रही एक कार मोहम्मदपुर झाल के पास अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को नहर से बाहर निकलवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में मौत की वजह कोहरा और ओवरस्पीड बताई जा रही है।

पुलिस को शनिवार देर रात 112 के माध्यम से मोहम्मदपुर झाल के जेई अमित सैनी ने सूचना दी कि झाल के समीप एक कार गंग नहर में गिरी हुई है। सूचना पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह पुलिस टीम और झाल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां ग्रे रंग की किआ सेल्टोस कार नहर में उलटी अवस्था में आधी डूबी मिली।

काम से हरिद्वार आए थे मेरठ के युवक पानी में तलाशी के दौरान कार के अंदर दो युवक मिले, जो मृत अवस्था में पाए गए। दोनों शवों को अग्रिम कार्रवाई के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया। पुलिस ने वाहन के पंजीकृत स्वामी विवेक शर्मा से दूरभाष पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि कार में दो युवक सवार थे, जो किसी कार्य से हरिद्वार आए थे और वापस लौट रहे थे।

नहर में डूब चुकी थी कार परिजनों द्वारा मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा (25) पुत्र राजकुमार शर्मा और पुनीत (25) पुत्र आशुतोष, निवासी कुराली, थाना जानी, जिला मेरठ के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने वाहन के आसपास सर्च अभियान चलाया और क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकलवाया गया।