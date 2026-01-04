Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Fog and Over speeding Turn Fatal UP Youths Returning from Uttarakhand Die in road Accident
कोहरा और ओवरस्पीड ने ले ली जान, उत्तराखंड से लौट रहे यूपी के युवकों की हादसे में मौत

कोहरा और ओवरस्पीड ने ले ली जान, उत्तराखंड से लौट रहे यूपी के युवकों की हादसे में मौत

संक्षेप:

कोहरा और ओवरस्पीड ने मेरठ के दो युवकों की जान ले ली। दोनों युवक हरिद्वार से लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार, गंग नहर में दोनों युवकों की लाश कार में मिली, कार नहर में डूबी हुई थी।

Jan 04, 2026 11:00 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुड़की
गंग नहर पटरी पर मेरठ की ओर से आ रही एक कार मोहम्मदपुर झाल के पास अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को नहर से बाहर निकलवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में मौत की वजह कोहरा और ओवरस्पीड बताई जा रही है।

पुलिस को शनिवार देर रात 112 के माध्यम से मोहम्मदपुर झाल के जेई अमित सैनी ने सूचना दी कि झाल के समीप एक कार गंग नहर में गिरी हुई है। सूचना पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह पुलिस टीम और झाल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां ग्रे रंग की किआ सेल्टोस कार नहर में उलटी अवस्था में आधी डूबी मिली।

काम से हरिद्वार आए थे मेरठ के युवक

पानी में तलाशी के दौरान कार के अंदर दो युवक मिले, जो मृत अवस्था में पाए गए। दोनों शवों को अग्रिम कार्रवाई के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया। पुलिस ने वाहन के पंजीकृत स्वामी विवेक शर्मा से दूरभाष पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि कार में दो युवक सवार थे, जो किसी कार्य से हरिद्वार आए थे और वापस लौट रहे थे।

नहर में डूब चुकी थी कार

परिजनों द्वारा मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा (25) पुत्र राजकुमार शर्मा और पुनीत (25) पुत्र आशुतोष, निवासी कुराली, थाना जानी, जिला मेरठ के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने वाहन के आसपास सर्च अभियान चलाया और क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकलवाया गया।

कोहरा और ओवरस्पीड बना काल

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण घना कोहरा, तेज रफ्तार और सड़क पर मौजूद तीव्र मोड़ माना जा रहा है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News