Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Flash Floods Devastate Uttarakhand Dharali Village, Burying Homes and Blocking Rivers

उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कैसे आई तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए पूरी बात

उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई। कई घर और होटल कीचड़ और मलबे ने दफन दफन हो गए। सड़कें और पूल टूट गए। इस हादसे के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 8 Aug 2025 10:48 AM
उत्तराखंड के धराली गांव में मंगलवार को आई अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी। कीचड़ और मलबे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इमारतें, सड़कें, पेड़ और खेत-खलिहान दफन हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस भयावह मंजर को कैद किया है, जो इस आपदा की गंभीरता को बयां करती हैं।

गांव पर मंडराया मलबे का साया

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तस्वीरें बताती हैं कि खीर गंगा नदी के रास्ते में आए सैलाब ने धराली गांव को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। मलबे ने भागीरथी नदी के एक बड़े हिस्से को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया। 13 जून और 7 अगस्त की तस्वीरों में साफ दिखता है कि एक पुल और बाग-बगीचे भी पानी और कीचड़ में डूब गए।

ग्लेशियर टूटने की आशंका

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तबाही खीर गंगा नदी के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर के टूटने से शुरू हुई होगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के डिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के विशिष्ट वैज्ञानिक अनिल कुलकर्णी ने बताया, 'सितंबर 2022 की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि खीर गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियरों से होता है। उस समय बर्फ पिघल चुकी थी, जिससे ग्लेशियर और जमीन की बनावट साफ दिख रही थी।'

उन्होंने आगे कहा, "ग्लेशियर का बर्फीला हिस्सा अब बहुत छोटा रह गया है, लेकिन एक विशाल डीग्लेशियेटेड घाटी दिखाई देती है। इस घाटी के मुहाने पर मिट्टी और चट्टानों का मलबा (मोरेन) जमा है, जिसके बीच से एक छोटी नदी बहती है। इस मोरेन के पीछे सपाट जमीन और पुरानी झील के निशान भी दिखते हैं।"

झील के फटने से बिगड़ा खेल

कुलकर्णी के मुताबिक, मोरेन के मलबे ने पिघलती बर्फ के पानी को रोककर एक अस्थायी झील बना दी होगी। इस झील के फटने से भारी मात्रा में पानी और मलबा खीर गंगा नदी में बहकर धराली गांव तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह बाढ़ और कीचड़ का सैलाब उसी झील के फटने का नतीजा हो सकता है।

पहले भी दिखे थे संकेत

एक्सपर्ट्स ने बताया कि खीर गंगा नदी के रास्ते में पहले भी बाढ़ के निशान मिले हैं, लेकिन इस बार की तबाही का पैमाना अभूतपूर्व है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के सलाहकार साफी अहसान रिजवी ने बताया, "हाल के दिनों में ऊपरी इलाकों में भारी बारिश ने मलबे को ढीला कर दिया। 6,700 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, जिससे पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बहा।"

हिमालय की जोखिम भरी झीलें

रिजवी ने आगे कहा, '2023 के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के एटलस के अनुसार, हिमालय में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से 195 को जोखिम भरा माना गया है। लेकिन धराली के आसपास की कोई भी झील इस सूची में शामिल नहीं थी।'

NDMA के अधिकारी अब साफ मौसम का इंतजार कर रहे हैं ताकि सैटेलाइट तस्वीरें और स्पष्ट हो सकें। इन तस्वीरों से ग्लेशियर और नदी के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। इस बीच, सैकड़ों लोग लापता हैं और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है।

