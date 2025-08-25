तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफनाईं, हर्षिल घाटी से लोगों को निकाला; उत्तराखंड में स्कूल बंद

उत्तरकाशी के धराली में तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफान पर है। हर्षिल घाटी को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उधर, प्रदेशभर में मौसम अलर्ट को देखते हुए पांच जिलों में स्कूल बंद।

Flash Flood Threat in Uttarkashi: उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी में खीरगंगा व तेलगाड़ नदियां रविवार शाम को बारिश के बाद एक बार फिर उफान पर आ गईं। नदियों के उफनाने से हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग निकले। हर्षिल में सेना द्वारा बनाया अस्थाई पुल भी तेलगाड़ नदी के तेज प्रवाह में बह गया। पुलिस-प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया है। उधर, आज भी देहरादून समेत उत्तराखंड के पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने रविवार शाम बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है वे नदी के पास नहीं जाएं। तेलगाड़ नदी के उफान पर आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन हर्षिल बाजार को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। बता दें कि बीती पांच अगस्त को भारी बारिश के बाद खीर गंगा नदी उफान पर आ गई थी। नदी में पानी के साथ आए मलबे ने धराली में बहुत तबाही मचाई थी, जबकि तेलगाड़ नदी ने हर्षिल में नुकसान पहुंचाया था।

देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में अलर्ट प्रदेश में सोमवार-मंगलवार को पांच जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इस बीच, रविवार को भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। मौसम निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने एवं बारिश के तेज दौर होने की संभावना है।