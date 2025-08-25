Flash Flood Threat in Uttarkashi Khirganga River Overflows Harsil Valley Evacuated Schools Shut in uttarakhand तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफनाईं, हर्षिल घाटी से लोगों को निकाला; उत्तराखंड में स्कूल बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Flash Flood Threat in Uttarkashi Khirganga River Overflows Harsil Valley Evacuated Schools Shut in uttarakhand

तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफनाईं, हर्षिल घाटी से लोगों को निकाला; उत्तराखंड में स्कूल बंद

उत्तरकाशी के धराली में तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफान पर है। हर्षिल घाटी को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उधर, प्रदेशभर में मौसम अलर्ट को देखते हुए पांच जिलों में स्कूल बंद।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनMon, 25 Aug 2025 06:54 AM
share Share
Follow Us on
तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी फिर उफनाईं, हर्षिल घाटी से लोगों को निकाला; उत्तराखंड में स्कूल बंद

Flash Flood Threat in Uttarkashi: उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी में खीरगंगा व तेलगाड़ नदियां रविवार शाम को बारिश के बाद एक बार फिर उफान पर आ गईं। नदियों के उफनाने से हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग निकले। हर्षिल में सेना द्वारा बनाया अस्थाई पुल भी तेलगाड़ नदी के तेज प्रवाह में बह गया। पुलिस-प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया है। उधर, आज भी देहरादून समेत उत्तराखंड के पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने रविवार शाम बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है वे नदी के पास नहीं जाएं। तेलगाड़ नदी के उफान पर आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन हर्षिल बाजार को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। बता दें कि बीती पांच अगस्त को भारी बारिश के बाद खीर गंगा नदी उफान पर आ गई थी। नदी में पानी के साथ आए मलबे ने धराली में बहुत तबाही मचाई थी, जबकि तेलगाड़ नदी ने हर्षिल में नुकसान पहुंचाया था।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बार-बार क्यों आ रही दैवीय आपदा? पैटर्न का पता लगाएंगे वैज्ञानिक

देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में अलर्ट

प्रदेश में सोमवार-मंगलवार को पांच जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इस बीच, रविवार को भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। मौसम निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने एवं बारिश के तेज दौर होने की संभावना है।

स्कूलों की छुट्टी

राज्य के अन्य जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश, आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, दून में रविवार को दिन में धूप खिली जबकि शाम को कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार की छुट्टी करने के आदेश दे दिए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिले में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

uttarkashi disaster Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।