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5 साल की बच्ची से रेप की आशंका, बदहवाश मिली; CCTV में संदिग्ध के साथ दिखी मासूम

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़ में पांच साल की बच्ची बदहवाश मिली है। उससे रेप की आशंका है। इस बीच बच्ची से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो आया है, जिसमें वह संदिग्ध के साथ दिख रही है।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ी घटना हो गई। यहां लापता हुई पांच साल की बच्ची आठ घंटे बाद बदहवास हालत में मिली। बच्ची को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाते हुए एक युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

नगर में कबाड़ बिनने का काम करने वाले एक दंपति की पांच वर्षीय बेटी मंगलवार दोपहर करीब एक बजे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। मूलरूप से उत्तर प्रदेश निवासी यह परिवार पिछले काफी वर्षों से किराये पर रहता है। बच्ची के घर के आसपास से ही गायब हुई। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर दोपहर करीब दो बजे कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने चार टीमें गठित कर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खोजबीन शुरू की।

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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और लोगों से पूछताछ की गई। मंगलवार को रात करीब नौ बजे टनकपुर रोड पर एक होटल के पास सड़क किनारे बच्ची बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने बच्ची को जिला महिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार और चिकित्सकीय परीक्षण चल रहा है। बच्ची के साथ दुष्कर्म या अन्य शर्मनाक हरकत की आशंका को देखते हुए भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चिकित्सकीय परीक्षण जारी है। कोतवाल ललित मोहन जोशी का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। बच्ची के बयान और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बयान देने से कतराते रहे अफसर

मंगलवार रात नौ बजे बच्ची पुलिस को सड़क किनारे मिली। पूरी रात बच्ची का अस्पताल में उपचार चला। बुधवार को भी दिनभर बच्ची अस्पताल में भर्ती रही। इस दौरान अलग-अलग डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षण किया। हैरानी की बात यह है कि बुधवार देर शाम तक पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि बच्ची के साथ क्या गठित हुआ। बच्ची के साथ कुछ गलत होने के सवाल पर पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी। यहां तक बच्ची के परिजनों को मीडिया से दूर रखा गया।

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संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही

पुलिस बच्ची के संपर्क में आने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहनता से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल बच्ची का जिला महिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

कौन देगा जवाब, आठ घंटे तक कहां रही बच्ची?

मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्ची करीब आठ घंटे तक कहां और किस हाल में रही? जहां बच्ची बच्ची मिली, वह स्थान उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इन आठ घंटों के दौरान उसके साथ क्या हुआ, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

मासूम को ले जा रहे युवक की हरकत देख लोग भड़के

लापता बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका को लेकर पुलिस दिनभर बयान देने से बचती रही, लेकिन घटना को लेकर सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज बच्ची के लापता प्रकरण से जुड़ा है। वायरल फुटेज को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

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वीडियो हो रहा वायरल

सीसीटीवी फुटेज एक युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाते हुए दिख रहा है। इस दौरान बच्ची उससे अपना हाथ भी छुड़ाती है, लेकिन आरोप अपने जेब में हाथ डालकर उसे कुछ देने का लालच देकर मनाते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आरोपी युवक बच्ची का हाथ खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए दिख रहा है। सीसीटीवी ठीक उसी समय का है, जिस समय बच्ची गायब हुई थी। सरेआम बाजार में युवती की इस हरकत को देखकर सोशल मीडिया पर लोग पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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